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Происшествия В Ярославской области скончался капитан полиции. Что об этом известно

В Ярославской области скончался капитан полиции. Что об этом известно

Сергею Минееву был 51 год

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Скончался капитан полиции Сергей Минеев | Источник: Елена Трусова / Vk.comСкончался капитан полиции Сергей Минеев | Источник: Елена Трусова / Vk.com

Скончался капитан полиции Сергей Минеев

Источник:

Елена Трусова / Vk.com

В Ярославской области скоропостижно скончался капитан полиции Сергей Минеев 5 июня 2026 года. Он работал старшим инспектором по пропаганде безопасного дорожного движения в рыбинской Госавтоинспекции.

«Улыбчивый, добродушный, любил свою работу, прекрасно ладил с детьми всех возрастов, доступно рассказывал о том, что можно, а что нельзя делать на дороге», — написала у себя в соцсетях консультант по работе со СМИ и общественностью Муниципального совета Рыбинска, блогер и журналист Елена Трусова.

<p>Елена Трусова</p><p>Елена Трусова</p>

Для коллег-журналистов Борисыч — человек, который дал нам тысячу интервью. Была знакома с ним больше 20 лет, когда еще делали передачи о безопасности дорожного движения на радио, почти каждую неделю встречала его то на школьном мероприятии, то на общегородских событиях. Он главный организатор сотен акций, конкурсов телепередач, бесед, помощник учителям и воспитателям всех школ, детских садов, колледжей в работе по профилактике ДТП.

Елена Трусова

консультант по работе со СМИ и общественностью Муниципального совета Рыбинска

Прощание состоится 9 июня в 14:00 в церкви Вознесения Господня на улице Железнодорожной, 43, в Рыбинске.

Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Минеева!

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Комментарии
6
Гость
52 минуты
А нам, тем временем, повышают пенсионный возраст и просят отнестись к этому с пониманием. Так далеко не у всех вагон здоровья, как у штата полиции, служащих армии, мчс и прочих, проходящих спецотбор при трудоустройстве. Вроде с виду здоровый крепкий мужик, так и тот, до пенсии в 65 не дотянул. Чего уж говорить тогда про работающих руками на не особо полезных произодствах.
Гость
55 минут
а рабочий с завода будет удостоен статьи и соболезнования? или кастой-сословием не вышел?
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Гость
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