В Ярославской области скончался капитан полиции. Что об этом известно

В Ярославской области скоропостижно скончался капитан полиции Сергей Минеев 5 июня 2026 года. Он работал старшим инспектором по пропаганде безопасного дорожного движения в рыбинской Госавтоинспекции.
«Улыбчивый, добродушный, любил свою работу, прекрасно ладил с детьми всех возрастов, доступно рассказывал о том, что можно, а что нельзя делать на дороге», — написала у себя в соцсетях консультант по работе со СМИ и общественностью Муниципального совета Рыбинска, блогер и журналист Елена Трусова.
Для коллег-журналистов Борисыч — человек, который дал нам тысячу интервью. Была знакома с ним больше 20 лет, когда еще делали передачи о безопасности дорожного движения на радио, почти каждую неделю встречала его то на школьном мероприятии, то на общегородских событиях. Он главный организатор сотен акций, конкурсов телепередач, бесед, помощник учителям и воспитателям всех школ, детских садов, колледжей в работе по профилактике ДТП.
Прощание состоится 9 июня в 14:00 в церкви Вознесения Господня на улице Железнодорожной, 43, в Рыбинске.
Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Минеева!