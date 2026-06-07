В Ярославской области скончался капитан полиции. Что об этом известно

Для коллег-журналистов Борисыч — человек, который дал нам тысячу интервью. Была знакома с ним больше 20 лет, когда еще делали передачи о безопасности дорожного движения на радио, почти каждую неделю встречала его то на школьном мероприятии, то на общегородских событиях. Он главный организатор сотен акций, конкурсов телепередач, бесед, помощник учителям и воспитателям всех школ, детских садов, колледжей в работе по профилактике ДТП.