В Ярославской области водитель погиб, перевернувшись на «Ладе»

Побитая легковушка лежала на боку Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области вечером 4 июня произошла смертельная авария. В Некрасовском районе на 11 километре дороги «Яковлевское — Диево-Городище» (рядом с селом Диево-Городище) разбился водитель легковушки.

По информации от областной Госавтоинспекции, 57-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Трасса в Некрасовском районе, с которой слетел водитель Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Когда скорая прибыла на место, водитель уже был мертв.

«От полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Детальные причины аварии еще устанавливаются. Известно, что водитель жил неподалеку.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о важности быть внимательными на дороге.

«Помните, что от Вашего поведения на дороге зависят Ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — дополнили в ведомстве.