В Ярославской области водитель погиб, перевернувшись на «Ладе»

В Ярославской области вечером 4 июня произошла смертельная авария. В Некрасовском районе на 11 километре дороги «Яковлевское — Диево-Городище» (рядом с селом Диево-Городище) разбился водитель легковушки.
По информации от областной Госавтоинспекции, 57-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Когда скорая прибыла на место, водитель уже был мертв.
«От полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Детальные причины аварии еще устанавливаются. Известно, что водитель жил неподалеку.
Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о важности быть внимательными на дороге.
«Помните, что от Вашего поведения на дороге зависят Ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — дополнили в ведомстве.
Напомним, смертельная авария 4 июня произошла и в Пошехонском округе. 31-летний мотоциклист без водительских прав слетел в кювет и врезался в дорожный знак. Он погиб сразу. Вместе с ним ехал 29-летний мужчина. Его увезли в больницу.