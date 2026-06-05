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Происшествия В Ярославской области водитель погиб, перевернувшись на «Ладе»

В Ярославской области водитель погиб, перевернувшись на «Ладе»

Подробности ДТП

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Побитая легковушка лежала на боку | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramПобитая легковушка лежала на боку | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Побитая легковушка лежала на боку

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области вечером 4 июня произошла смертельная авария. В Некрасовском районе на 11 километре дороги «Яковлевское — Диево-Городище» (рядом с селом Диево-Городище) разбился водитель легковушки.

По информации от областной Госавтоинспекции, 57-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Трасса в Некрасовском районе, с которой слетел водитель | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramТрасса в Некрасовском районе, с которой слетел водитель | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Трасса в Некрасовском районе, с которой слетел водитель

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Когда скорая прибыла на место, водитель уже был мертв.

«От полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Детальные причины аварии еще устанавливаются. Известно, что водитель жил неподалеку.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о важности быть внимательными на дороге.

«Помните, что от Вашего поведения на дороге зависят Ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — дополнили в ведомстве.

Напомним, смертельная авария 4 июня произошла и в Пошехонском округе. 31-летний мотоциклист без водительских прав слетел в кювет и врезался в дорожный знак. Он погиб сразу. Вместе с ним ехал 29-летний мужчина. Его увезли в больницу.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Машина в кювете Смертельное ДТП Госавтоинспекция
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Комментарии
3
Гость
39 минут
Ни дня без трупа.
Гость
38 минут
Эх, дороги, пыль да туман... Холода, тревоги, да степной бурьян😪...
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Гость
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