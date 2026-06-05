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Происшествия Атака беспилотников Снаряд прилетел в дом, есть жертвы, разбиты машины: беспилотники снова атаковали российские города

Снаряд прилетел в дом, есть жертвы, разбиты машины: беспилотники снова атаковали российские города

Рассказываем, что известно об атаках к этому часу

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От налета дронов оказались повреждены автомобили | Источник: Оперштаб Белгородской области / TelegramОт налета дронов оказались повреждены автомобили | Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

От налета дронов оказались повреждены автомобили

Источник:

Оперштаб Белгородской области / Telegram

Несколько регионов России вновь подверглись массированным ударам беспилотников. Ущерб от атак получили учреждения, жилые дома и транспортные сети. Есть погибший.

В Курской области от прямого попадания снаряда разрушился частный дом в деревне Лещиновка. Погиб 68-летний мужчина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Хинштейн.

Удары пришлись по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Там беспилотники атаковали около десятка населенных пунктов. Повреждены фасады коммерческих объектов, частные дома, транспорт, а также объекты инфраструктуры.

Так, в Шебекинском округе после удара FPV-дрона загорелась кровля дома, пожар удалось быстро потушить. В Белгороде удар пришелся по легковому автомобилю, а в селе Никольское двумя беспилотниками поврежден склад.

В Воронежской области сработали системы оповещения из-за угроз ударов беспилотников. Чуть позже в регионе объявили ракетную опасность. Об этом в канале «Макс» уведомил жителей губернатор Александр Гусев. Он призвал сохранять спокойствие и следовать инструкциям МЧС.

Под угрозой оказались и другие области: Самарская, Липецкая, Тульская, Севастополь. Там также объявляли ракетную и дроновую опасность. Главы этих регионов предупредили жителей в своих Telegram-каналах.

В связи с обстановкой Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде аэропортов страны. Среди них Калуга, Бугульма, Самара, Саратов, Пенза, Нижнекамск, Казань, Чебоксары и Оренбург. Всё из-за необходимости обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. Под утро большинство запретов были сняты.

Обновлено в 05:34 мск: Один дрон утром 5 июня ПВО ликвидировала в Москве. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Беспилотник Атака Пожар Гибель
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Тот кто затеял даже не поморщился.
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