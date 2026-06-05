Снаряд прилетел в дом, есть жертвы, разбиты машины: беспилотники снова атаковали российские города

От налета дронов оказались повреждены автомобили Источник: Оперштаб Белгородской области / Telegram

Несколько регионов России вновь подверглись массированным ударам беспилотников. Ущерб от атак получили учреждения, жилые дома и транспортные сети. Есть погибший.

В Курской области от прямого попадания снаряда разрушился частный дом в деревне Лещиновка. Погиб 68-летний мужчина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Хинштейн.

Удары пришлись по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Там беспилотники атаковали около десятка населенных пунктов. Повреждены фасады коммерческих объектов, частные дома, транспорт, а также объекты инфраструктуры.

Так, в Шебекинском округе после удара FPV-дрона загорелась кровля дома, пожар удалось быстро потушить. В Белгороде удар пришелся по легковому автомобилю, а в селе Никольское двумя беспилотниками поврежден склад.

В Воронежской области сработали системы оповещения из-за угроз ударов беспилотников. Чуть позже в регионе объявили ракетную опасность. Об этом в канале «Макс» уведомил жителей губернатор Александр Гусев. Он призвал сохранять спокойствие и следовать инструкциям МЧС.

Под угрозой оказались и другие области: Самарская, Липецкая, Тульская, Севастополь. Там также объявляли ракетную и дроновую опасность. Главы этих регионов предупредили жителей в своих Telegram-каналах.

В связи с обстановкой Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде аэропортов страны. Среди них Калуга, Бугульма, Самара, Саратов, Пенза, Нижнекамск, Казань, Чебоксары и Оренбург. Всё из-за необходимости обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. Под утро большинство запретов были сняты.