«Как два колокольчика: всегда на позитиве». Влюбленных, которых нашли мертвыми после прогулки на сапах, похоронили

Пара пошла кататься на сапах 25 мая и не вернулась

В прошлый понедельник, 25 мая, влюбленная пара омичей — 43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко — отправилась из своего дома на бульваре Архитекторов к Иртышу, чтобы поплавать на сапах. Они не представляли свою жизнь без активного отдыха. В их соцсетях то и дело мелькали фотографии, видео о путешествиях. Но на этот раз близкие и друзья так и не дождались фотографий и смс.

Ни Ольга, ни Анатолий на связь не вышли. Их близкие забили тревогу и организовали масштабные поиски 28 мая. Через два дня мертвой обнаружили Ольгу, а 1 июня опознали тело Анатолия. Сегодня, 2 июня, состоялось прощание с парой. Оно прошло в Омске в храме Спаса Нерукотворного на Менделеева. NGS55.RU собрал всю историю влюбленных — от их знакомства и до самой смерти. Подробности — в материале.

Как они познакомились?

Анатолий родился 40 лет назад в поселке Новоуральском. После армии начал трудиться обивщиком на мебельной фабрике, где и познакомился с Ольгой. Омичка окончила институт сервиса, а затем и политех по профессии портного. Сначала их сблизило общее рабочее место: по воспоминаниям коллег, они то вместе ходили в столовую, то просто болтали и дурачились в свободное время. Начали встречаться и были вместе около 17 лет.

Лучшая подруга Оли, Ирина, вспоминает, что еще в 2013 году они вдвоем решили устроить девчачий трип и сорвались в Европу. Там успели посетить три страны — Польшу, Германию и Францию. И после этой поездки нередко собирались вместе, тесно общались и путешествовали.

«Была возможность поехать в Париж, и я Оля сказала „Я!“ У нас был круг: Германия, Франция, Польша. Оля с Толей были счастливы, их сплачивали путешествия. Много работали, но всегда ждали момента. Мы знали, что у них февраль–март — это всегда поездка в Шерегеш», — поделилась с корреспондентом NGS55.RU Ирина.

Влюбленные обожали животных, у них была белая кошка, которую они безумно любили. Во время поездок питомца отдавали друзьям. Анатолий всегда был улыбчивым и добрым парнем, который никогда не отказывал в помощи, а Оля — стройной красавицей с загорелой кожей. Именно так их и вспоминают близкие.

Если зимой ребята всегда планировали кататься на лыжах или сноубордах в Шерегеше, то летом они выбирались на велопрогулки, путешествовали или занимались сапбордингом, которым Оля увлекалась еще пять лет назад.

Смерть

Анатолий и Ольга не были женаты. Их объединяло другое — любовь к путешествиям, новым местам и впечатлениям. Они часто старались куда-то выбраться, а отпуск превращали в очередное приключение. За долгие годы вместе они успели покорить горные склоны, исследовать пещеры и полюбить активный отдых. Казалось, впереди их ждет еще много таких поездок. Но утром 25 мая влюбленные отправились на Иртыш, чтобы покататься на сапах. Это маленькое путешествие стало для них последним.

Когда перестали выходить на связь, тревога становилась всё сильнее. Спустя несколько дней брат Ольги обратился в полицию, а поисковики начали прочесывать береговую линию и акваторию реки.

30 мая возле поселка Николаевка обнаружили тело Ольги. Рядом находились два сапборда. Ещё через два дня, 1 июня, опознали и Анатолия. Следов насилия на теле девушки не нашли. По данным правоохранителей, причиной гибели стало утопление. Обстоятельства смерти Анатолия все еще выясняют.

Похороны

Во вторник, 2 июня, в храме Спаса Нерукотворного в Нефтяниках состоялось прощание с парой. Уже задолго до начала церемонии начали собираться люди. Родственники, друзья, коллеги и знакомые приходили с цветами, обнимали друг друга и не могли сдержать слез.

Друзья детства Анатолия — Айгуль и Канат — вспоминали его как доброго, открытого и отзывчивого человека. С годами встречи стали происходить реже: появились семьи и работа. Но известие о гибели друга стало для них тяжелым ударом.

«Ездили маму Анатолия поддержать. Она обколотая вся успокоительным. Места не находила себе, пока искали, ходила и плакала. Пока не нашли — не верилось», — призналась Айгуль.

Среди пришедших проститься была и Алма — подруга матери Анатолия. Ее сын вырос вместе с Толей, поэтому она знала его практически всю жизнь. Женщина вспоминала погибшего как улыбчивого, светлого и доброго мальчика, который всегда располагал к себе людей. С Ольгой семья была знакома меньше, но о ней тоже отзывались с теплотой.

Когда гробы внесли в храм, многие не смогли сдержать эмоций. В тишине церкви раздавался горький плач близких. Особенно тяжело потерю переживала мать Ольги. Сквозь слезы она говорила, что у молодых людей было много планов на это лето. Теперь этим планам уже не суждено осуществиться.

«Как два колокольчика: всегда на позитиве и всегда с улыбкой. Какое горе. Объехали весь мир и под окнами своего дома погибли».

После обряда отпевания катафалк увез Ольгу и Анатолия на Новоалександровское кладбище. Проститься с ними пришли десятки людей. Для родных, друзей и всех, кто знал пару, они навсегда останутся самыми улыбчивыми путешественниками, которые умели радоваться жизни.