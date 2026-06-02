Происшествия «Думал, никто не нападет, но ошибся»: озвучено леденящее кровь предположение о пропаже семьи Усольцевых

Глава семейства мог попасться на крючок преступников

Вымогатели могли намеренно запутать следы, чтобы семью Усольцевых искали в другом месте

Ирина Усольцева / vk.com

В тайге Красноярского края, где 28 сентября прошлого года пропала семья Усольцевых, продолжаются их поиски. Одна из версий их исчезновения — убийство — получила новые предположения.

Зафиксированный в семи километрах от поселка Кутурчина (возле горы Алат) сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева может быть ложным следом, специально оставленным преступниками. Таким мнением поделился исследователь Валентин Дегтерёв в интервью aif.ru.

«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить, чтобы запутать следствие. Он [Усольцев] мог стать жертвой вымогателей. Ему назначили встречу, на которой убили, а семью он взял для прикрытия — думал, что с женой и дочерью на него никто не нападет. Но ошибся», — высказал мнение Дегтерёв.

Исследователь уверен, что трагедия произошла в глухой горной местности неслучайно, а развивалась по заранее спланированному сценарию. Скорее всего, считает Дегтерёв, Усольцев шел до определенной точки, чтобы передать деньги. По его мнению, преступники избавились от тел и затем перенесли мобильный телефон в другое место. Это объясняет отсутствие каких-либо следов на прилегающих к Кутурчину территориях.

В ближайшие дни в горной тайге Красноярского края пройдут новые поисковые операции. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, специалисты продолжат активные мероприятия.

Источник, близкий к поискам, сообщил, что в новую экспедицию отправятся 25 человек.

Следователи изучают три возможные версии исчезновения семьи Усольцевых. Первый — трагический несчастный случай, в частности, встреча с диким животным, второй — криминальный сценарий, третий — намеренное бегство. Однако в результате проверки собранных доказательств последняя версия была отвергнута как маловероятная.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы без вести пропали в сентябре 2025 года вместе с их пятилетней дочерью. Официальные поиски начались спустя несколько дней после исчезновения — когда Ирина не вышла на работу. Следователи тщательно обыскали автомобиль семьи: в нем не нашлось никакого туристического снаряжения, но зато обнаружилась значительная денежная сумма.

По данным правоохранительных органов, на момент исчезновения члены семьи были одеты в легкую одежду. В тот же день двое туристов отметили, что видели их на дороге в сторону гор. Последний раз телефон Сергея Усольцева выходил в сеть вечером в день пропажи.

Все материалы о пропавшей в тайге семье мы собираем в отдельный сюжет.

Анатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
