Обвинение предъявили обоим водителям. Мать рассказала, как три года добивается наказания за гибель сына в ДТП

23-летний пассажир умер в больнице Источник: Татьяна Костарева, Госавтоинспекция Новосибирска

Три года назад в аварии в Новосибирске погиб 23-летний студент. Он ехал с друзьями с празднования Дня города, когда водитель грузовика перегородил дорогу и Lada Vesta с несколькими пассажирами на огромной скорости влетела в машину. Обвинение предъявили обоим водителям, что стало уникальным для региона случаем. Вот только мать погибшего считает, что рассмотрение дел затянулось: одному из водителей отменили обвинительный приговор, а за три года потерпевшие так и не добились компенсаций. Подробности — в материале NGS.RU.

Как произошла авария

23-летний Дмитрий Костарев ночью 25 июня 2023 года возвращался с друзьями с празднования Дня города. Он ехал в Lada Vesta с еще двумя пассажирами, за рулем был их знакомый Максим Кирин. Автомобиль ехал по Бердскому шоссе на высокой скорости — больше 100 км/ч. Дорога была пустая.

В районе дома на Разъездной, 54/2 примерно в 23:39 на противоположной полосе находился грузовой автомобиль Iveco, за рулем которого был Николай Буланов. В эту минуту он совершал маневр — разворачивался на другую полосу. Крупногабаритная машина перегородила дорогу.

Момент столкновения попал на видео Источник: Татьяна Костарева

Тем временем Максим Кирин разогнал Lada Vesta до 120 км/ч — при ограничении в 60 на этом участке. Заметив преграду, он не успел среагировать и столкнулся с грузовиком. Машина моментально загорелась, и к моменту прибытия спасателей Lada была полностью охвачена огнем.

Все пассажиры и водитель получили тяжелые травмы. Дмитрия Костарева пытались спасти врачи, но он умер в больнице, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Дмитрий Костарев учился в Кемерове, в Новосибирске проводил каникулы. Мама студента узнала о его смерти, потому что поздно ночью он перестал отвечать на звонки. Около 02:00 ей позвонили и попросили приехать на опознание тела.

Кого признали виновным

Полиция начала проверку по факту смертельной аварии. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование дела заняло год, материалы передали для рассмотрения в Советский районный суд в июле 2024-го.

Следствие пришло к нетипичному для таких дел выводу: обвинение предъявили и водителю Lada, и водителю Iveco. Суд рассматривал оба дела одновременно. В обвинении одного из них говорится, что Максим Кирин грубо нарушил правила дорожного движения, превысив скорость в два раза.

Водитель легкового автомобиля на суде полностью признал вину. Он рассказал, что увидел грузовик примерно на расстоянии 120 метров от него, попытался затормозить и стал уходить на среднюю полосу, но Iveco продолжал разворачиваться, поэтому избежать столкновения не получилось.

Машина сгорела полностью Источник: АСТ-54 Black / T.me

Водитель не потерял сознание и смог выбраться, когда освободил зажатую от удара ногу. Дмитрий Костарев на тот момент уже был без сознания, а о смерти знакомого Максим узнал уже в больнице. Дмитрий был на переднем пассажирском сиденье, поэтому получил самые тяжелые травмы. Максим Кирин признал, что если бы ехал медленнее, то успел бы среагировать и избежать аварии.

Водитель грузовика Николай Буланов проходил по его делу свидетелем. Следователям он объяснил, что двигался в левой полосе со скоростью не больше 60 км/ч, а разворачиваться стал в разрешенном месте с включенным поворотником. Обычно такой разворот из-за габаритов машины занимает около 10–15 секунд, автомобиль в этот момент занимает все три полосы, уточнил мужчина.

Как двигалась Lada, водитель не видел — он почувствовал удар сзади и остановился. Лишь выйдя из машины, он заметил легковушку и стал помогать пострадавшим выбраться. Пока он вытаскивал Дмитрия Костарева, машина загорелась, следует из показаний водителя грузовика.

22 мая 2025 года суд признал Максима Кирина виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. На стадии следствия его мать перевела родителям погибшего 100 тысяч рублей.

Судебного акта по делу водителя грузовика в открытом доступе нет. Известно лишь, что обвинительный приговор ему вынесли 19 декабря 2024 года. В январе 2025-го защита Николая Буланова обжаловала решение в Новосибирском областном суде — из решения по апелляции стало известно, что его приговорили к трем годам исправительных работ.

Суд поддержал версию обвинения о том, что водитель грузовика не уступил дорогу легковушке. При этом эксперт в своих показаниях высказал противоположную версию, согласно которой связи между маневром Николая Буланова и аварией нет. Сам водитель вину не признал полностью.

Почему дело затянулось

Жалобу на приговор водителю Iveco также подал государственный обвинитель, который посчитал наказание в виде исправительных работ слишком мягким. Областной суд же встал на сторону защиты, и 12 мая прошлого года отменил приговор — материалы направили в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. НГС направил запрос в прокуратуру Новосибирской области, чтобы узнать, какие были выявлены нарушения и в какой срок дело вновь дойдет до суда.

Тем временем мать погибшего в аварии Татьяна Костарева считает, что дело затягивается по надуманным причинам. По ее словам, все три года семья добивается наказания для виновника гибели Дмитрия, а когда стало известно об отмене приговора одному из водителей, она посчитала это несправедливым.

«Выяснилось, что в Новосибирской области такое дело рассматривают впервые — когда обвиняют сразу двух водителей в смерти человека при ДТП. По России такие случаи были, а у нас нет. Нам сразу сказали, что будет один виновный, и признавали сначала водителя грузовика. Потом выяснилось, что легковушка в два раза превысила скорость», — рассказала женщина.

Дело находится на рассмотрении в прокуратуре уже больше года. Из-за того, что приговор по уголовному делу не отменили, затянулись и гражданские процессы по взысканию материального и морального вреда.

«Мы хотим, чтобы они возместили материальные расходы, которые нам пришлось понести, и, естественно, возмещение морального ущерба в связи со смертью нашего сына. А дочь подала на возмещение морального ущерба в связи со смертью любимого и единственного брата», — добавила мать погибшего, но сумму исковых требований раскрывать не стала.

23-летний Дмитрий Костарев приехал в Новосибирск на каникулы Источник: Татьяна Костарева

Потерпевших в суде представляет юрист Евгений Соколенко. По его словам, у него пока не получилось узнать судьбу материалов, переданных в надзор. Адвокат считает, что дело отправили на новое рассмотрение из-за показаний эксперта, который заявил, что вся вина лежит на водителе Lada. При этом юрист подчеркнул, что случай, когда в смерти человека в аварии обвиняют сразу обоих водителей, действительно новый для региона.

«Мы подозреваем, что суд не знает, как рассматривать дела с обоюдной виной и погибшим. Хотя здесь просто по аналогии права можно было исходить из административных, из гражданских дел с обоюдной позицией по ДТП. Я не вижу здесь особой сложности», — объяснил Евгений Соколенко.

Юрист подчеркнул, что водитель фуры вел себя на судебных заседаниях непринужденно, а при даче показаний мог резко высказываться в адрес потерпевших и не проявлял сочувствия.

«Даже если он не чувствует себя виноватым, сочувствие, я считаю, всё равно необходимо проявлять», — считает адвокат.

Адвокат водителя грузовика Оксана Ярыгина отказалась общаться с корреспондентом НГС и отвечать на вопросы о деле.