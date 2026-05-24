НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

южн.

 753мм 53%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Чествование «Локомотива». Онлайн
Погибли в пожаре
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Подрались у магазина — видео
Как отметить свадьбу в Ярославле
Обзор немецкого теплохода
Отдохнула в Таиланде
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Происшествия «Уничтожен дом»: во время пожаров в Ярославской области погибли две женщины

«Уничтожен дом»: во время пожаров в Ярославской области погибли две женщины

В МЧС рассказали подробности возгораний

424
В Ярославской области в пожарах погибли две женщины | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruВ Ярославской области в пожарах погибли две женщины | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В Ярославской области в пожарах погибли две женщины

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Во время двух пожаров в Ярославской области погибли две женщины. В региональном МЧС рассказали, что возгорания произошли 22 мая.

Один из пожаров случился в поселке Кстово Рыбинского округа. Там загорелся частный дом. Огонь тушили 13 спасателей, для работы задействовали четыре спецмашины. К сожалению, погибла 84-летняя женщина. Огонь уничтожил кровлю и чердачные перекрытия на площади 64 квадратных метра, поврежден дом на такой же площади.

Спасти пенсионерку не удалось | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruСпасти пенсионерку не удалось | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

Спасти пенсионерку не удалось

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Второй пожар произошел в деревне Селишки Рыбинского округа. Там загорелся одноэтажный частный дом. На место выезжали 17 пожарных и пять спецмашин.

«К сожалению, погибла 65-летняя женщина. Огнем уничтожен дом с пристройкой на площади 130 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Сейчас причины произошедшего выясняют дознаватели МЧС России.

От дома ничего не осталось | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ruОт дома ничего не осталось | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

От дома ничего не осталось

Источник:

МЧС Ярославской области / Max.ru

Ранее в МЧС рассказали о причине пожара в многоквартирном доме на улице Стачек, 61 в Ярославле, лишившего людей жилья.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар МЧС Погибшая женщина Рыбинский район
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
49 минут
Деревянные хибары сгорают дотла это не каменные дворцы с аквадискатеками
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Рекомендуем