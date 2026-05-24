«Уничтожен дом»: во время пожаров в Ярославской области погибли две женщины

Во время двух пожаров в Ярославской области погибли две женщины. В региональном МЧС рассказали, что возгорания произошли 22 мая.
Один из пожаров случился в поселке Кстово Рыбинского округа. Там загорелся частный дом. Огонь тушили 13 спасателей, для работы задействовали четыре спецмашины. К сожалению, погибла 84-летняя женщина. Огонь уничтожил кровлю и чердачные перекрытия на площади 64 квадратных метра, поврежден дом на такой же площади.
Второй пожар произошел в деревне Селишки Рыбинского округа. Там загорелся одноэтажный частный дом. На место выезжали 17 пожарных и пять спецмашин.
«К сожалению, погибла 65-летняя женщина. Огнем уничтожен дом с пристройкой на площади 130 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Сейчас причины произошедшего выясняют дознаватели МЧС России.
