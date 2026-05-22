Происшествия Сгорела трехэтажка Подробности «Сердце разрывается»: назвали причину пожара в жилом доме на Стачек в Ярославле

Люди потеряли жилье

165
Пожар на улице Стачек в Ярославле | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru, Сергей Карпухин

В МЧС по Ярославской области озвучили причину крупного пожара на улице Стачек, 61 в Красноперекопском районе. Он произошел ночью 29 марта. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 1:20. Жители рассказали, что почувствовали запах гари в подъезде. В итоге огонь распространился по зданию, люди выскакивали из дома, кто в чем был.

«По результатам проведенной экспертизы причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в центральной части общего коридора первого этажа жилого дома. Процессуальное решение будет принято в установленные законом сроки», — сообщили в областном МЧС.

В ведомстве уточнили, что причину возгорания установили после осмотра места и разговоров с очевидцами. Также провели пожарно-техническую экспертизу.

Спасатели боролись с пожаром всю ночь | Источник: МЧС Ярославской области / Max.ru

В МЧС 76.RU ранее рассказали, что специалисты не могли попасть в здание из-за угрозы обрушения. Спасатели работали на месте два дня: в здании постоянно возникали возгорания. Полностью справиться с огнем удалось лишь на второй день. Огонь тушили 46 спасателей. На место направляли 20 спецмашин.

Дом на улице Стачек, 61 был построен в 1918 году. В нем 2 подъезда и 30 квартир. Общий износ здания в 2014 году оценивался на 69%.

Напомним, 29 марта из окон первого этажа дома валил черный дым. Из здания эвакуировали 68 человек и их домашних питомцев. Жильцы выскочили из дома, кто в чем был — в халатах, пижамах, без документов.

Огонь мгновенно охватил всё здание. Деревянные перекрытия рухнули | Источник: Сергей Карпухин

Для жителей дома организовали пункт временного размещения, но многие отправились к родственникам и друзьям. Временное жилье погорельцам не понравилось. Известно, что девять жильцов сгоревшего дома получили комнаты из маневренного фонда на улицах Труфанова, Жукова и Индустриальной. Также всем жильцам сгоревшего дома выдали вещи и наборы продуктов на первое время.

Как выглядел дом после пожара | Источник: Сергей Карпухин

«Ничего не известно еще. Мы все в шоке. Задымило буквально за считанные минуты. У меня сердце разрывается, что мой кот погиб. Радует, что дети были в другом городе у бабушки», — написала тогда Диана Аронова в комментариях под постом группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

Одну жительницу дома тогда госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как после сообщили в мэрии, начались выплаты материальной помощи жильцам. При этом власти добавили, что четыре человека не обратились за помощью. Ярославцы также решили своими силами помочь погорельцам. Тогда открыли сбор средств для пострадавших. Сам дом власти думают снести.

Благотворительная организация открыла сбор гуманитарной помощи для погорельцев | Источник: Сергей Карпухин

Погорельцам предложили единоразовую выплату. Социальную помощь, по словам мэра, ярославцы смогут потратить на покупку или строительство нового жилья взамен сгоревшего. Проект выплаты планируют реализовать не позднее 1 июля 2027 года.

В этом материале мы кратко опубликовали, что известно о пожаре. Полную информацию о ЧП в Красноперекопском районе можно прочитать в нашей в онлайн-трансляции и в специальном сюжете.

Екатерина Тарыгина
