Поезд с пассажирам взорвался в Пакистане — погибли 16 человек

Есть раненые

Кроме поезда, сгорели стоящие рядом машины

REUTERS / Stringer

В городе Кветта (юго‑запад Пакистана) взорвался поезд. В результате инцидента погибли 16 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции.

«Шестнадцать человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак города Кветта в воскресенье… Взрыв произошел, когда поезд с пассажирами пересекал этот район», — передает агентство.

rian_ru / Telegram

На кадрах с места ЧП видно происходящий вокруг хаос. Поезд упал на бок, вокруг клубится черный дым, а растерянные люди ходят из стороны в сторону. На видео слышно сирены, похожие на сигналы реанимации.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранительные органы и бригады скорой помощи. Специалисты осматривают место взрыва.

Пострадавших и тела погибших в настоящее время перевозят в больницу. Кроме того, в результате взрыва повреждения получили автомобили, припаркованные вдоль трассы. Причина трагедии пока неизвестна.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
