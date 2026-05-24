Поезд с пассажирам взорвался в Пакистане — погибли 16 человек

Кроме поезда, сгорели стоящие рядом машины Источник: REUTERS / Stringer

В городе Кветта (юго‑запад Пакистана) взорвался поезд. В результате инцидента погибли 16 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в полиции.

«Шестнадцать человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак города Кветта в воскресенье… Взрыв произошел, когда поезд с пассажирами пересекал этот район», — передает агентство.

На кадрах с места ЧП видно происходящий вокруг хаос. Поезд упал на бок, вокруг клубится черный дым, а растерянные люди ходят из стороны в сторону. На видео слышно сирены, похожие на сигналы реанимации.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранительные органы и бригады скорой помощи. Специалисты осматривают место взрыва.