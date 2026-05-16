Поезд протаранил автобус и машины в Бангкоке: погибли люди — кадры

В Бангкоке грузовой поезд протаранил пассажирский автобус и легковые автомобили на железнодорожном переезде. В результате трагедии погибли восемь человек, их число растет.

«Число погибших в Бангкоке в результате столкновения на железнодорожном переезде грузового поезда с пассажирским автобусом и легковыми автомобилями достигло восьми», — пишет газета Thairath.

Инцидент произошел в 15:42 по местному времени (11:42 мск). Видеокадры трагедии опубликовала газета Matichon. На них видно, что машины и автобус стояли на переезде в пробке, когда поезд их протаранил.

При этом шлагбаум был поднят. В результате аварии автобус и одна легковушка загорелись. Огонь быстро распространился и охватил еще около десятка машин.

Источник: Kapii Para / JS100Radio/ Х

Сейчас место аварии оцеплено. Там работают пожарные, спасатели и реанимация.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Их точное число пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обновлено 15:05 (мск): Причиной аварии стало то, что автобус остановился на железнодорожных путях. Грузовой поезд, перевозивший контейнеры, не смог вовремя затормозить из-за большого веса состава.