Десятки регионов атаковали беспилотники: под удар попали жилые дома, пострадали 13 человек

Этой ночью, 7 мая, беспилотники массово атаковали российские города. Больше всего дронов было сбито в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате удара в Бежицком районе Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.
«К сожалению, ранены 13 человек, включая одного ребенка», — написал Богомаз в своем канале.
Все пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.
Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и около 40 автомобилей. Точный масштаб разрушений станет известен после осмотра места происшествия. Там уже работают экстренные службы и оперативные группы.
Также атаке подвергся город Ржев в Тверской области. Там повреждены три многоквартирных дома, люди не пострадали, сообщил губернатор Виталий Королев. 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы.
В Самарской области в связи с атакой БПЛА ввели план «Ковер» — местный аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. В некоторых городах воют сирены, жителей просят не выходить на улицу.
Отметим, что Владимир Зеленский объявлял «режим тишины» 5–6 мая, однако после этого российские города массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в десяти регионах страны ввели режим ракетной опасности. В список вошли Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермский край. Также атаке подверглись Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии. В 15 городах закрыли аэропорты.
В Минобороны РФ объявили перемирие 8–9 мая. Там заявили, что если Украина помешает празднованию Дня Победы, то по центру Киева будет нанесен «массированный ответный удар». В МИД РФ настоятельно попросили иностранные государства вывести своих дипломатов и граждан из украинской столицы.
Обновлено 07:32 (мск). За ночь силы ПВО уничтожили 347 беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
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