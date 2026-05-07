Десятки регионов атаковали беспилотники: под удар попали жилые дома, пострадали 13 человек

Пострадавшим оказали медицинскую помощь (фото из архива) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Этой ночью, 7 мая, беспилотники массово атаковали российские города. Больше всего дронов было сбито в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате удара в Бежицком районе Брянска пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

«К сожалению, ранены 13 человек, включая одного ребенка», — написал Богомаз в своем канале.

Все пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.

Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и около 40 автомобилей. Точный масштаб разрушений станет известен после осмотра места происшествия. Там уже работают экстренные службы и оперативные группы.

Также атаке подвергся город Ржев в Тверской области. Там повреждены три многоквартирных дома, люди не пострадали, сообщил губернатор Виталий Королев. 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы.

В Самарской области в связи с атакой БПЛА ввели план «Ковер» — местный аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. В некоторых городах воют сирены, жителей просят не выходить на улицу.

Источник: Shot / Telegram

Отметим, что Владимир Зеленский объявлял «режим тишины» 5–6 мая, однако после этого российские города массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в десяти регионах страны ввели режим ракетной опасности. В список вошли Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермский край. Также атаке подверглись Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии. В 15 городах закрыли аэропорты.

В Минобороны РФ объявили перемирие 8–9 мая. Там заявили, что если Украина помешает празднованию Дня Победы, то по центру Киева будет нанесен «массированный ответный удар». В МИД РФ настоятельно попросили иностранные государства вывести своих дипломатов и граждан из украинской столицы.