«Горе у людей»: под Ярославлем загорелись дома в частном секторе — видео

В частном секторе под Ярославлем вспыхнул пожар Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Сильный пожар вспыхнул в деревне Болково Ярославского округа ночью 5 мая. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«Горе у людей, горят дома», — написали в паблике «Подслушано в Ярославле».

По опубликованным кадрам видно, что ярко-алое пламя охватило несколько зданий, а густой дым накрыл всю округу.

Кадры с места происшествия Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Как сообщили 76.RU в МЧС, сигнал о пожаре поступил в 22:14 5 мая. На место направили две автоцистерны.

«По оперативной информации, горели два дома (15 × 15 и 8 × 15 метров), а также две хозяйственные постройки площадью 3 × 4 метра каждая. Для тушения проложили магистральную линию от реки Шиголости», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Открытое горение удалось ликвидировать к 00:02 6 мая.

«По состоянию на 09:00 на месте продолжают работать пожарные: идет разборка и проливка конструкций. Пожар пока полностью не ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, информации о пострадавших еще нет.