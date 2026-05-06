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Происшествия «Горе у людей»: под Ярославлем загорелись дома в частном секторе — видео

«Горе у людей»: под Ярославлем загорелись дома в частном секторе — видео

Что известно о произошедшем

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В частном секторе под Ярославлем вспыхнул пожар | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ частном секторе под Ярославлем вспыхнул пожар | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В частном секторе под Ярославлем вспыхнул пожар

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Сильный пожар вспыхнул в деревне Болково Ярославского округа ночью 5 мая. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«Горе у людей, горят дома», — написали в паблике «Подслушано в Ярославле».

По опубликованным кадрам видно, что ярко-алое пламя охватило несколько зданий, а густой дым накрыл всю округу.

Кадры с места происшествия

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Как сообщили 76.RU в МЧС, сигнал о пожаре поступил в 22:14 5 мая. На место направили две автоцистерны.

«По оперативной информации, горели два дома (15 × 15 и 8 × 15 метров), а также две хозяйственные постройки площадью 3 × 4 метра каждая. Для тушения проложили магистральную линию от реки Шиголости», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Открытое горение удалось ликвидировать к 00:02 6 мая.

«По состоянию на 09:00 на месте продолжают работать пожарные: идет разборка и проливка конструкций. Пожар пока полностью не ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, информации о пострадавших еще нет.

Напомним, вечером 4 мая вспыхнул пожар на улице Вишневой в Ярославском округе. Очевидцы сообщают, что там горела баня.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
12
Гость
6 мая, 20:58
Всё горит и взрывается.Кошмар.
Гость
6 мая, 14:11
Ужасное горе у людей.
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Гость
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