НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 754мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,46
EUR 91,19
Убийства Россиян в Тайланде
Афиша на выходные
Здесь был Пушкин
Пугающая подсветка монастыря
Перестроят аэропорт в Туношне
История бизнесмена с WB
Фанатка Брагина
Ярославль в кино: узнаете места?
Происшествия Атаки БПЛА В десятках домов выбило окна, машины разбиты, люди в реанимации — Россию атаковали 500 дронов

В десятках домов выбило окна, машины разбиты, люди в реанимации — Россию атаковали 500 дронов

Сразу несколько регионов отразили массированные атаки

10 928
За прошедшие сутки в небе над российскими регионами уничтожили сотни БПЛА | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗа прошедшие сутки в небе над российскими регионами уничтожили сотни БПЛА | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За прошедшие сутки в небе над российскими регионами уничтожили сотни БПЛА

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В воскресенье Севастополь пережил одну из самых массированных атак дронов, в ходе которой один человек погиб. Ряд объектов инфраструктуры оказался серьезно поврежден. Удары в этот день пришлись и на Вологодскую область — там позднее боролись с утечкой серной кислоты из трубопровода высокого давления. Что известно к этому часу, собрали в этом материале.

В воскресенье, 26 апреля, Череповец пережил три атаки БПЛА. Местная ПВО сбила 15 беспилотников. На промплощадке фосфорного комплекса оказался поврежден трубопровод с серной кислотой. Утечку оперативно ликвидировали.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, от налетов пострадали 10 человек, шестеро были госпитализированы. Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор региона подчеркнул, что после ЧП на промплощадке фосфорного комплекса Росгидромет и Роспотребнадзор не зарегистрировали опасных веществ в воздухе.

В ночь с 25 на 26 апреля был зафиксирован один из самых массированных налетов на Севастополь. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, ПВО, Черноморский флот и мобильные группы уничтожили 71 БПЛА. Один человек погиб, четверо были ранены.

«К сожалению, есть повреждения домов, возгорания, и самое горькое — погиб мужчина. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Точечные удары в Севастополе пришлись на 34 дома — в нескольких квартирах выбило окна, местами осколки дронов повредили балконы. Урон беспилотники нанесли 17 частным домам в разных районах города, 5 человек сообщили о повреждениях автомобилей. Части БПЛА упали на железнодорожные пути, много осколков приземлились на территории Академии хореографии.

После атаки дронов в Краснодарском крае в реку Туапсе попали нефтепродукты. В понедельник для ликвидации последствий и сбора загрязнений планируют задействовать дополнительную технику и сотрудников компании «Кубань-СПАС». Там уже удалось собрать более 3 тысяч кубометров загрязенного грунта, сообщили в оперштабе региона.

В течение воскресенья 26 апреля Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов во аэропортах Внуково, в Нижнем Новгороде, Череповце, Ярославле, Калуге и Тамбове.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дрон БПЛА Атака Повреждение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Гость
28 апреля, 00:04
Опять ответку запорют?
Гость
28 апреля, 00:03
Тут некоторые, недалекие про выборы трещат. А страдаете вы из-за жадности таких же как и вы.. Смерть это бизнес - бизнес очень обеспеченных макак, находящихся во многих странах мира.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем