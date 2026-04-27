В десятках домов выбило окна, машины разбиты, люди в реанимации — Россию атаковали 500 дронов

За прошедшие сутки в небе над российскими регионами уничтожили сотни БПЛА Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В воскресенье Севастополь пережил одну из самых массированных атак дронов, в ходе которой один человек погиб. Ряд объектов инфраструктуры оказался серьезно поврежден. Удары в этот день пришлись и на Вологодскую область — там позднее боролись с утечкой серной кислоты из трубопровода высокого давления. Что известно к этому часу, собрали в этом материале.

В воскресенье, 26 апреля, Череповец пережил три атаки БПЛА. Местная ПВО сбила 15 беспилотников. На промплощадке фосфорного комплекса оказался поврежден трубопровод с серной кислотой. Утечку оперативно ликвидировали.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, от налетов пострадали 10 человек, шестеро были госпитализированы. Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор региона подчеркнул, что после ЧП на промплощадке фосфорного комплекса Росгидромет и Роспотребнадзор не зарегистрировали опасных веществ в воздухе.

В ночь с 25 на 26 апреля был зафиксирован один из самых массированных налетов на Севастополь. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, ПВО, Черноморский флот и мобильные группы уничтожили 71 БПЛА. Один человек погиб, четверо были ранены.

«К сожалению, есть повреждения домов, возгорания, и самое горькое — погиб мужчина. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Точечные удары в Севастополе пришлись на 34 дома — в нескольких квартирах выбило окна, местами осколки дронов повредили балконы. Урон беспилотники нанесли 17 частным домам в разных районах города, 5 человек сообщили о повреждениях автомобилей. Части БПЛА упали на железнодорожные пути, много осколков приземлились на территории Академии хореографии.

После атаки дронов в Краснодарском крае в реку Туапсе попали нефтепродукты. В понедельник для ликвидации последствий и сбора загрязнений планируют задействовать дополнительную технику и сотрудников компании «Кубань-СПАС». Там уже удалось собрать более 3 тысяч кубометров загрязенного грунта, сообщили в оперштабе региона.