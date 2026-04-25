В домах нет света, в окнах выбило стекла, машины изрешетило осколками: всё, что известно об атаках дронов по России

Под удар дронов попали несколько регионов РФ (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Регионы России массово атаковали беспилотники 25 апреля. Во время налета пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

Шесть человек пострадали во время ударов дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник врезался в легковой автомобиль. Пострадала женщина, ее с травмой ноги госпитализировали.

«Еще один автомобиль подвергся атаке беспилотника в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Мужчину с травмой живота и переломом ноги доставили в Валуйскую ЦРБ», — пояснил губернатор.

Также в городе Грайвороне во время атак дронов пострадали мужчина и женщина. Еще один местный житель получил ранения плеча, руки и ноги в хуторе Масычево Грайворонского округа.

«А в селе Гора-Подол Грайворонского округа вследствие атаки беспилотника мужчина получил ранение грудной клетки, плеча, туловища и ноги», — уточнил Вячеслав Гладков.

Помимо этого, дроны ударили по многоэтажкам и частным домам, а также по машинам мирных граждан.

«В городе Грайвороне повреждены 9 частных домовладений: выбиты окна, повреждены кровли, заборы, фасады и надворные постройки. Кроме того, повреждено остекление трех квартир в МКД, два социальных объекта, административное здание и два легковых автомобиля», — сообщил глава области.

Дроны также ударили по объектам инфраструктуры. Так, часть жителей Белгорода осталась без света. Аварийные службы продолжают восстанавливать электричество.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 (мск) ПВО сбила 64 беспилотника. Дроны уничтожили над Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областями, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

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Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, ранены во время атак дронов по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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