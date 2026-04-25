«В трусах с ребенком выбегали босиком». Жители высотки в Екатеринбурге — о первых минутах после прилета беспилотника

У дома дежурит скорая, внутри работают следователи Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Жители многоэтажки в центре Екатеринбурга рассказали о первых минутах после прилета беспилотника в их дом. Атака произошла 25 апреля в семь утра, когда практически все жильцы спали.

«Я только проснулась и увидела, как он летит. Гул сильный — и посыпалось всё. У меня кровать подскочила», — рассказала жительница дома.

Всё, что известно о ЧП, собрали в одном видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Пока нет официальных данных, куда пришелся удар. Жители только предполагают, учитывая планировку своих квартир, что дрон влетел в кухню одного из верхних этажей.

«Насколько я понимаю, удар пришелся как раз в то место, где не было людей, скорее всего, это была лоджия. Несколько метров вправо — и там жилая комната, где около окна могли спать люди, дети и взрослые. Мысль была только одна: спасти дочек. Я кричу жене, одеваю их, быстро, очень быстро бегу. Когда спустился и посмотрел в окно, ты понимаешь, куда он ударил. А когда ты находишься внутри, ты ничего не понимаешь, не можешь ничего оценить», — рассказал один из жильцов дома.

Непонятно было, почему это в наш дом, почему в наш?! Ты всегда живешь и думаешь, что это случится с кем-то, но не с тобой. житель высотки

Перепуганные жильцы выбегали из квартир на улицу, кто-то успел схватить документы, кто-то выскочил из дома прямо из кровати.

«Соседи в трусах с ребенком босиком выбегали, — рассказала жительница дома. — Мы вообще подумали, что это землетрясение. Смотришь новости и думаешь, что это происходит где-то и никогда не коснется нас. Если бы мне вчера сказали, что такое случится с нашим ЖК, я бы не поверила».

Для жильцов открыли пункт временного размещения, который организовали в ближайшей школе — в ней учатся дети из высотки, в которую прилетел беспилотник. Там приготовили горячее питание на 80 человек, но людей пришло меньше. Многие разъехалась по родственникам и друзьям.

Жителей временно разместили в школе Источник: читатель E1.RU

Около оцепления дежурят сотрудники управляющей компании. К обеду их окружили жильцы. Главный вопрос — когда можно будет вернуться в свои квартиры.

«Как только следственные мероприятия закончат, мы начнем запускать дом: подключать воду, электричество, просто отсечем пострадавшие квартиры. Мы разговаривали с представителями комиссии, конструктивно дом цел», — рассказали E1.RU в управляющей компании.

По информации губернатора Свердловской области Дениса Паслера, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек.

«Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий», — отметил глава региона.

Он добавил, что одна семья заявила о необходимости временного жилья. Пока их разместили в гостинице. Остальные жильцы решили вопрос с размещением самостоятельно.

«Поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Это главная задача для всех служб и ведомств», — подчеркнул Паслер.

Изначально во время атаки пострадали шесть человек, но позже их число выросло до девяти. По информации Минздрава, к счастью, травм ни у кого нет, одна женщина госпитализирована из-за отравления продуктами горения.