Дроны атаковали Урал, пострадали люди: всё, что известно об ударах на регионы

Беспилотники атаковали регионы в ночь на 25 апреля. Во время налета пострадали люди. Рассказываем всё, что известно о ночных ударах.
Урал оказался в зоне досягаемости беспилотников. В центре Екатеринбурга рано утром прогремел взрыв. Беспилотник влетел в многоэтажку. Об этом сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
«Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — написал он.
По информации губернатора Дениса Паслера, к счастью, обошлось без жертв. Но в результате атаки пострадали шесть человек.
«На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу», — написал глава региона в MAX.
Всех жильцов пострадавшего дома эвакуировали. С людьми работают психологи и специалисты МЧС. Все экстренные службы работают оперативно. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.
Всю информацию об атаке в регионе наши коллеги из E1.RU собирают в онлайн-трансляции.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Свердловской, Челябинской, Тюменской области. Об этом сообщили в Росавиации. По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в регионе была пресечена попытка атаки БПЛА.
Всего за ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, Татарстаном, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.