Дроны атаковали Урал, пострадали люди: всё, что известно об ударах на регионы

В результате атаки беспилотников пострадали шесть человек Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Беспилотники атаковали регионы в ночь на 25 апреля. Во время налета пострадали люди. Рассказываем всё, что известно о ночных ударах.

Урал оказался в зоне досягаемости беспилотников. В центре Екатеринбурга рано утром прогремел взрыв. Беспилотник влетел в многоэтажку. Об этом сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — написал он.

По информации губернатора Дениса Паслера, к счастью, обошлось без жертв. Но в результате атаки пострадали шесть человек.

«На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу», — написал глава региона в MAX.

Всех жильцов пострадавшего дома эвакуировали. С людьми работают психологи и специалисты МЧС. Все экстренные службы работают оперативно. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.

Всю информацию об атаке в регионе наши коллеги из E1.RU собирают в онлайн-трансляции.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Свердловской, Челябинской, Тюменской области. Об этом сообщили в Росавиации. По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в регионе была пресечена попытка атаки БПЛА.