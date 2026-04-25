НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 750мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Затопило Ярославль — онлайн
Урлашов в Ярославле
Здесь был Пушкин
Что будет с Telegram
Осколки, похожие на БПЛА
Спасают валы
Продажа домов-памятников
Афиша на неделю
Происшествия Дроны атаковали Урал, пострадали люди: всё, что известно об ударах на регионы

Дроны атаковали Урал, пострадали люди: всё, что известно об ударах на регионы

Силы ПВО сбили 127 беспилотников

1 673
В результате атаки беспилотников пострадали шесть человек | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)В результате атаки беспилотников пострадали шесть человек | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

В результате атаки беспилотников пострадали шесть человек

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Беспилотники атаковали регионы в ночь на 25 апреля. Во время налета пострадали люди. Рассказываем всё, что известно о ночных ударах.

Урал оказался в зоне досягаемости беспилотников. В центре Екатеринбурга рано утром прогремел взрыв. Беспилотник влетел в многоэтажку. Об этом сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

«Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — написал он.

По информации губернатора Дениса Паслера, к счастью, обошлось без жертв. Но в результате атаки пострадали шесть человек.

«На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу», — написал глава региона в MAX.

Всех жильцов пострадавшего дома эвакуировали. С людьми работают психологи и специалисты МЧС. Все экстренные службы работают оперативно. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.

Всю информацию об атаке в регионе наши коллеги из E1.RU собирают в онлайн-трансляции.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в Свердловской, Челябинской, Тюменской области. Об этом сообщили в Росавиации. По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в регионе была пресечена попытка атаки БПЛА.

Всего за ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, Татарстаном, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Беспилотник ПВО Минобороны
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
25 апреля, 16:49
В отечественную туда вроде эвакуировались,как в безопасное место.А теперь вон оно как ..
Гость
25 апреля, 13:07
Даёшь санитарную зону до Урала!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Рекомендуем