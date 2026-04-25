Беспилотник долетел до Урала и врезался в многоэтажку — разрушены квартиры. Что известно об атаке

Здание получило масштабные повреждения Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Беспилотник долетел до Екатеринбурга и врезался в многоэтажку, жилой дом получил масштабные повреждения. Инцидент произошел утром 25 апреля. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуировано 50 человек. Информация уточняется. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности региона. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — написал он в своем канале в MAX.

В регионе действует режим «Беспилотной опасности». Жителям советуют не выходить из домов, а в случае нахождения на улице спрятаться в укрытие.

Источник: читатель E1.RU

Как сообщают наши коллеги из E1.RU, ЧП произошло в жилом комплексе «Тринити». На пяти верхних этажах выбило окна.

Источник: читатель E1.RU

В области закрыто воздушное пространство. Аэропорт Кольцово временно не принимает и не отправляет рейсы.

По данным Росавиации, в авиагаванях Перми, Челябинска и Тобольска также введены ограничения. В Пермском крае объявлен режим «Беспилотной опасности», сообщает Министерство территориальной безопасности.

Всю информацию об атаке наши коллеги из E1.RU собирают в онлайн-трансляции.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Важно покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.