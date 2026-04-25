В Ярославле под окнами многоэтажки нашли мертвой девочку-подростка

На минувшей неделе под окнами многоэтажки в Заволжском районе Ярославля была найдена мертвой девочка-подросток. Об этом сообщил источник 76.RU.
Трагедия случилась 21 апреля. Школьница была из благополучной семьи.
Региональным следственным управлением по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
Областная прокуратура поставила ситуацию на контроль.
Расследование ведется по статье о доведении до самоубийства.
Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.