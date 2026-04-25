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Происшествия В Ярославле под окнами многоэтажки нашли мертвой девочку-подростка

В Ярославле под окнами многоэтажки нашли мертвой девочку-подростка

Первые подробности от СК

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В Ярославле погибла девочка-подросток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле погибла девочка-подросток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле погибла девочка-подросток

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На минувшей неделе под окнами многоэтажки в Заволжском районе Ярославля была найдена мертвой девочка-подросток. Об этом сообщил источник 76.RU.

Трагедия случилась 21 апреля. Школьница была из благополучной семьи.

Региональным следственным управлением по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Областная прокуратура поставила ситуацию на контроль.

Расследование ведется по статье о доведении до самоубийства.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
14
Гость
27 апреля, 05:57
У благополучной коллеги школьник так же с такими же благополучными одноклассниками дружил, до тех пор пока один не решил спрыгнуть из окна. Оказалось, мальчики решили солей вкусить. Итог печальный. У одного поехала крыша. 13-летние дети, которые учатся в хорошей школе, ходят в кружки и к репетиторам. Боремся с ютубами, а беда на фасадах домов и в ближайшей клумбе.
Гость
25 апреля, 21:26
Украинские спецслужбы работают.
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Гость
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