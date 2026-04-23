«Ожоги пламенем лица»: при пожаре в Ярославле пострадал 40-летний мужчина

Пожар в Ярославле на улице Лобачевского Источник: МЧС по Ярославской области / MAX

22 апреля в 20:23 ярославцы сообщили в региональное МЧС о возгорании строящегося дома. Огонь вспыхнул в доме № 14 на улице Лобачевского.

Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. На место выехали 24 спасателя и 7 спецмашин. Побороть огонь удалось 23 апреля в 00:50. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В больницу доставили 40-летнего мужчину.

Спасатели опубликовали видео с пожара Источник: МЧС по Ярославской области / MAX

«Ожоги пламенем лица, шеи, спины, рук, ступ», — рассказали о состоянии пострадавшего 76.RU в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Огонь уничтожил дом на площади 160 квадратных метров. Также поврежден и рядом стоящий дом.

Как сообщили в региональном МЧС, предварительная причина — аварийный режим работы электросети дома. Проводится проверка.

Если вы заметили возгорание, незамедлительно сообщите по телефонам: 112 или 8 800 100-94-00

С огнем боролись около четырех часов Источник: МЧС по Ярославской области / MAX Пожар уничтожил дом Источник: МЧС по Ярославской области / MAX

«МЧС России напоминает, что необходимо вовремя проверять проводку и своевременно ее ремонтировать, не эксплуатировать аварийные бытовые приборы. Установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель», — дополнили в ведомстве.