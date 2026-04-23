«Ожоги пламенем лица»: при пожаре в Ярославле пострадал 40-летний мужчина

22 апреля в 20:23 ярославцы сообщили в региональное МЧС о возгорании строящегося дома. Огонь вспыхнул в доме № 14 на улице Лобачевского.
Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. На место выехали 24 спасателя и 7 спецмашин. Побороть огонь удалось 23 апреля в 00:50. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В больницу доставили 40-летнего мужчину.
«Ожоги пламенем лица, шеи, спины, рук, ступ», — рассказали о состоянии пострадавшего 76.RU в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Огонь уничтожил дом на площади 160 квадратных метров. Также поврежден и рядом стоящий дом.
Как сообщили в региональном МЧС, предварительная причина — аварийный режим работы электросети дома. Проводится проверка.
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«МЧС России напоминает, что необходимо вовремя проверять проводку и своевременно ее ремонтировать, не эксплуатировать аварийные бытовые приборы. Установить пожарный извещатель и приобрести огнетушитель», — дополнили в ведомстве.
Напомним, 22 апреля загорелся частный дом на улице 2-й Мельничной. Как сообщали очевидцы, на месте выстроилась пробка. Позднее стал известен точный адрес — улица Лобачевского, 14. В МЧС тогда рассказали о том, что есть пострадавшие.