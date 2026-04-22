Из-под завалов достают тела, занятия в школах отменены: что известно об обрушении дома в Самарской области

На месте ЧП работают экстренные службы Источник: МЧС России

В Сызрани продолжаются спасательные работы на месте обрушения жилого дома. В этом материале мы собрали главное о ЧП на текущий момент.

Что произошло

Трагедия развернулась ранним утром 22 апреля. В результате атаки БПЛА обрушилась часть жилого дома, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Вот что передают наши корреспонденты с места событий.

«С одной стороны обрушились 4 однокомнатные квартиры. С другой стороны двухкомнатные целые. Первые два этажа пустые. Одни жильцы уехали на дачу, другие — в Москву», — сообщают корреспонденты 63.RU.

На месте ЧП работают 9 бригад скорой помощи и 3 бригады центра медицины катастроф. Последствия обрушения устраняют больше 300 сотрудников экстренных служб и больше 80 спецмашин.

Под завалами найдены тела

По информации МЧС России, в ходе разбора завалов были обнаружены тела двух человек. Позже личности погибших подтвердил губернатор Самарской области.

«В Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: взрослая женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе. Родным окажем и моральную, и материальную помощь», — заявил глава региона.

По данным 63.RU, погибший ребенок — 12-летняя девочка.

Источник: МЧС России

Пострадавшие

Общее число пострадавших достигло 12 человек, включая двоих детей, сообщил губернатор. Трое госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. Из-под завалов живыми удалось достать четырех человек, в том числе одного ребенка.

Работа ПВР и эвакуация жителей

Жильцов уцелевших подъездов оперативно эвакуировали. Для них в Сызрани развернули пункт временного размещения (ПВР). По данным МЧС, в ПВР находятся 8 человек, включая 3 детей. С пострадавшими и эвакуированными работают психологи ведомства, оказывается необходимая помощь и поддержка.

Источник: МЧС России / Max.ru

Действия Росгвардии

Свой комментарий о работе на месте ЧП предоставили в региональном управлении Росгвардии. Сотрудники ведомства обеспечивают безопасность периметра и помогают спасателям.

«Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества граждан, проживающих в здании. Кроме того, группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области обследуют места возможного нахождения обломков сбитых БПЛА», — сообщили в ведомстве.

Изменения в работе школ

В связи с чрезвычайным происшествием в Сызрани скорректирован учебный график. По информации Министерства образования Самарской области, в среду, 22 апреля, все занятия для первой смены в школах города были отменены.