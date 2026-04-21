НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 744мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,03
EUR 88,89
Атака БПЛА
Продают участки у реки
Здесь был Пушкин
Опасные слизни
Откровения водолаза о работе
Появится необычная ярмарка
Восемь человек пострадали в ДТП
Почтальон развозит посылки на лодке
Происшествия Иномарка улетела в болото: в Ярославской области трое пострадали в ДТП с лосем

Иномарка улетела в болото: в Ярославской области трое пострадали в ДТП с лосем

Машина оказалась в воде

3 673
В Ярославской области трое человек пострадали в ДТП с лосем | Источник: УМВД России по Ярославской области / maxВ Ярославской области трое человек пострадали в ДТП с лосем | Источник: УМВД России по Ярославской области / max

В Ярославской области трое человек пострадали в ДТП с лосем

Источник:

УМВД России по Ярославской области / max

Вечером 20 апреля на автодороге «Золотое кольцо» в Угличском районе Ярославской области под колеса «Киа» попал лось. В ДТП пострадали трое человек.

«В результате происшествия граждане, находившиеся в иномарке, получили травмы различной степени тяжести. Водитель госпитализирован, пассажирам назначено амбулаторное лечение», — прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

После столкновения с диким животным яркая иномарка съехала с дороги в затопленный кювет. Колеса машины скрылись под водой.

По данным полиции, за рулем «Киа» был 71-летний водитель, вместе с ним в салоне были 75-летняя и 23-летняя пассажирки. Лось выскочил на дорогу около девяти вечера. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее появились подробности аварии с перевертышем в спальном районе Ярославля. Предварительно, 38-летний водитель на «Ниссане» врезался в светофор, дорожный знак и бетонное ограждение. С места аварии его забрали в больницу.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ДТП с лосем Пострадавший в ДТП Угличский район
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
22 апреля, 07:23
Еще и штраф за лосяша влепят, как пить дать.
Гость
21 апреля, 23:04
Опять бедный лосяш с оленями столкнулся!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем