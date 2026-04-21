Иномарка улетела в болото: в Ярославской области трое пострадали в ДТП с лосем

В Ярославской области трое человек пострадали в ДТП с лосем Источник: УМВД России по Ярославской области / max

Вечером 20 апреля на автодороге «Золотое кольцо» в Угличском районе Ярославской области под колеса «Киа» попал лось. В ДТП пострадали трое человек.

«В результате происшествия граждане, находившиеся в иномарке, получили травмы различной степени тяжести. Водитель госпитализирован, пассажирам назначено амбулаторное лечение», — прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

После столкновения с диким животным яркая иномарка съехала с дороги в затопленный кювет. Колеса машины скрылись под водой.

По данным полиции, за рулем «Киа» был 71-летний водитель, вместе с ним в салоне были 75-летняя и 23-летняя пассажирки. Лось выскочил на дорогу около девяти вечера. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.