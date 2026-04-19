Перевернулся на иномарке и попал в больницу: видео с места ДТП в Ярославле

Машина перевернулась в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ночью 19 апреля в Ярославле случилось ДТП. На проспекте Октября рядом с заправкой перевернулась машина. Авария произошла в 02:00 в районе дома № 96б.

Как рассказали 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области, за рулем автомобиля «Ниссан» находился 38-летний водитель. Он наехал на светофор, дорожные знаки и бетонное ограждение. Из-за этого иномарка перевернулась.

Очевидцы поделились видео с места происшествия в соцсетях. «Перевертыш», как описали происходящее авторы поста в Telegram-канале «Жесть Ярославль», лежит разбитый рядом с заправкой. Рядом валяется и сбитый знак. На место подъехала полиция.

Очевидцы записали на видео последствия ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

«В результате происшествия водитель иномарки госпитализирован», — сообщили в УМВД по Ярославской области.