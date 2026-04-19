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Дороги и транспорт Перевернулся на иномарке и попал в больницу: видео с места ДТП в Ярославле

Перевернулся на иномарке и попал в больницу: видео с места ДТП в Ярославле

В областном УМВД поделились подробностями произошедшего

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Машина перевернулась в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / TelegramМашина перевернулась в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Машина перевернулась в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ночью 19 апреля в Ярославле случилось ДТП. На проспекте Октября рядом с заправкой перевернулась машина. Авария произошла в 02:00 в районе дома № 96б.

Как рассказали 76.RU в пресс-службе УМВД по Ярославской области, за рулем автомобиля «Ниссан» находился 38-летний водитель. Он наехал на светофор, дорожные знаки и бетонное ограждение. Из-за этого иномарка перевернулась.

Очевидцы поделились видео с места происшествия в соцсетях. «Перевертыш», как описали происходящее авторы поста в Telegram-канале «Жесть Ярославль», лежит разбитый рядом с заправкой. Рядом валяется и сбитый знак. На место подъехала полиция.

Очевидцы записали на видео последствия ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

«В результате происшествия водитель иномарки госпитализирован», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Ранее мы рассказали о смертельном ДТП с квадроциклом в Ярославской области. Вечером 18 апреля 38-летний водитель квадроцикла, совершая разворот, не уступил дорогу легковушке, из-за чего произошло столкновение. Водитель квадроцикла вместе с 43-летним пассажиром погибли на месте.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
17
Гость
20 апреля, 12:47
Подъём-переворот засчитан
Гость
19 апреля, 19:04
Мэру, так же видимо как и прокурору города, неудобно задавать вопросы хозяевам известной организации. Может быть, это они и назначили мэра на работу?
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Гость
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