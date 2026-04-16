Грабители захватили банк и взяли заложников в Италии — кадры

Грабители были вооружены (архивное фото) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В отделении банка Credit Agricole на площади Медалье д'Оро в итальянском городе Неаполе грабители захватили здание и взяли заложников. Об этом сообщает местное издание Napoli Today.

Нападавшие были в масках и вооружены, они забаррикадировались внутри. На место происшествия прибыли карабинеры, которые окружили здание. Позже полицейские вместе с пожарными использовали таран, чтобы пробить стену и попасть внутрь. В здании, по разным данным, удерживали от 10 до 30 человек.

Источник: Francesco Borrelli / X

В результате операции заложников освободили. Шестерым из них потребовалась медицинская помощь, но серьезных травм они не получили, отмечает издание.

На месте работает прокурор Неаполя Никола Граттери, координирующий следственные действия. Преступникам удалось скрыться, их поиски продолжаются.

Источник: Francesco Borrelli / X