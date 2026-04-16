Грабители захватили банк и взяли заложников в Италии — кадры

В отделении банка Credit Agricole на площади Медалье д'Оро в итальянском городе Неаполе грабители захватили здание и взяли заложников. Об этом сообщает местное издание Napoli Today.
Нападавшие были в масках и вооружены, они забаррикадировались внутри. На место происшествия прибыли карабинеры, которые окружили здание. Позже полицейские вместе с пожарными использовали таран, чтобы пробить стену и попасть внутрь. В здании, по разным данным, удерживали от 10 до 30 человек.
В результате операции заложников освободили. Шестерым из них потребовалась медицинская помощь, но серьезных травм они не получили, отмечает издание.
На месте работает прокурор Неаполя Никола Граттери, координирующий следственные действия. Преступникам удалось скрыться, их поиски продолжаются.
В районе происшествия обнаружили брошенную черную машину с временными номерами. Предположительно, ее использовали преступники для побега. При этом не исключается, что двое нападавших могли скрыться через заранее подготовленный тоннель. Также неизвестно, как грабители проникли в здание.