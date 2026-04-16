Есть погибшая: подробности пожара в крупнейшем районе Ярославля

Во время пожара на Заливной улице, 74 в Заволжском районе Ярославля, который произошел вечером 15 апреля, погибла 73-летняя женщина. В МЧС рассказали, что пламя объяло дом на четыре семьи.
На место выезжали 33 спасателя и восемь спецмашин. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19:54. Полностью потушить пламя удалось лишь в 23:03.
Огонь уничтожил одну половину кровли дома и имущество в одной из квартир. Также пламя повредило другую часть крыши, стены и потолок в трех квартирах закоптило.
«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети квартиры или электроприбора. Проводится проверка», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
В СУ СКР по Ярославской области после случившегося организовали доследственную проверку.
«Следователями осуществляются проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ярославском следкоме.
Напомним, вечером 15 апреля в районе Твериц поднялся гигантский столб черного дыма. Очевидцы рассказывали, что на место помимо пожарных приезжала бригада скорой помощи.