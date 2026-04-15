Над Ярославлем поднялся огненный столб. Видео

Ранее также стало известно о смертельном пожаре в деревне Мордвино в Ярославском округе. Ночью в населенном пункте сгорели два частных дома и четыре хозпостройки. На пепелище нашли два трупа — личности погибших на данный момент устанавливаются. Кроме того, удалось спасти 44-летнего мужчину, он находится в больнице. Из одной из горящий построек вывели около 30 телят.