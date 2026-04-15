Над Ярославлем поднялся огненный столб. Видео

Вечером 15 апреля над Ярославлем в районе Твериц поднялся гигантский столб черного дыма, в темноте он переливался огнем. Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.
«Заволгой что-то горит. Проехали пожарные и „скорая“», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области, пожарные занимаются тушением частного дома на улице Заливная.
Ранее также стало известно о смертельном пожаре в деревне Мордвино в Ярославском округе. Ночью в населенном пункте сгорели два частных дома и четыре хозпостройки. На пепелище нашли два трупа — личности погибших на данный момент устанавливаются. Кроме того, удалось спасти 44-летнего мужчину, он находится в больнице. Из одной из горящий построек вывели около 30 телят.
Накануне вечером 14 апреля зарево пожара поднялось над Фрунзенским районом. На улице Пожарского неизвестные подожгли траву вокруг производственного здания, общая площадь составила 1 гектар.
«Пожар представлял угрозу газораспределительной подстанции и ёмкостям с горюче-смазочными материалами на территории предприятия», — добавили в МЧС.