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Происшествия Над Ярославлем поднялся огненный столб. Видео

Над Ярославлем поднялся огненный столб. Видео

Первые данные от спасателей, что горит в городе

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Стало известно, что горит в Заволжском районе Ярославля | Источник: Жесть Ярославль / maxСтало известно, что горит в Заволжском районе Ярославля | Источник: Жесть Ярославль / max

Стало известно, что горит в Заволжском районе Ярославля

Источник:

Жесть Ярославль / max

Вечером 15 апреля над Ярославлем в районе Твериц поднялся гигантский столб черного дыма, в темноте он переливался огнем. Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях.

«Заволгой что-то горит. Проехали пожарные и „скорая“», — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Как сообщили 76.RU в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области, пожарные занимаются тушением частного дома на улице Заливная.

В Ярославле загорелся частный дом

Источник:

Жесть Ярославль / max

Дым появился в Заволжском районе | Источник: читатель 76.RUДым появился в Заволжском районе | Источник: читатель 76.RU

Дым появился в Заволжском районе

Источник:

читатель 76.RU

Ранее также стало известно о смертельном пожаре в деревне Мордвино в Ярославском округе. Ночью в населенном пункте сгорели два частных дома и четыре хозпостройки. На пепелище нашли два трупа — личности погибших на данный момент устанавливаются. Кроме того, удалось спасти 44-летнего мужчину, он находится в больнице. Из одной из горящий построек вывели около 30 телят.

Накануне вечером 14 апреля зарево пожара поднялось над Фрунзенским районом. На улице Пожарского неизвестные подожгли траву вокруг производственного здания, общая площадь составила 1 гектар.

«Пожар представлял угрозу газораспределительной подстанции и ёмкостям с горюче-смазочными материалами на территории предприятия», — добавили в МЧС.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар Столб дыма МЧС
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Комментарии
11
Гость
16 апреля, 09:30
Мы как всегда сперли информацию у жести и выдали за статью.
Гость
16 апреля, 08:57
А кто всё это сделал?
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Гость
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