В Анапе снова находят мазут и сотни «черных» птиц. Откуда выбросы и что происходит на пляжах?

Анапа снова оказалась в эпицентре мазутного удара Источник: MoreOz; opershtab23 / T.me

В Анапе снова заметили людей в белых комбинезонах и респираторах, которые появились на пляжах вместе с техникой. Причина — новые выбросы мазута, природу появления которых точно не называют. Власти лишь делятся предварительной версией: мазут появился в результате атаки БПЛА. Где и когда эта атака была совершена, не говорится. Экологи, посмотрев спутниковые снимки, оценивают, что «объем разлитого продукта — примерно в 300–350 тонн».

При этом власти официально готовятся к скорому открытию сезона. Портал 93.RU собрал всё, что известно о новом эпизоде мазутной катастрофы.

Когда всё началось?

10 апреля 2026 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев доложил президенту Владимиру Путину, что все пляжи Анапы откроют к курортному сезону. Чиновник заявил, что мер, которые принимают местные власти, достаточно для того, чтобы Роспотребнадзор разрешил открыть сезон. Вечером в тот же день местные жители начали находить замазученных птиц.

Днем 11 апреля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в 11 километрах от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов, которое ветром уносило из открытого моря в сторону берега. Об этом сообщил капитан одного из проходящих мимо судов. Пленку на поверхности воды, как говорили тогда чиновники, обработали сорбентом, также там установили боновые заграждения.

Птицы наткнулись на нефтяное пятно в море Источник: MoreOz / T.me

В сообщении администрации Краснодарского края говорилось, что «за последние два дня» (10 и 11 апреля) количество испачканных мазутом особей достигло 200. Позже эту информацию удалили из канала оперативного штаба.

Глава администрации Анапы Светлана Маслова заявила, что в Витязево снова сделали защитный вал из песка.

На берегу снова появился вал Источник: MoreOz / T.me

Точные причины появления этого мазутного пятна не назывались ни тогда, ни сейчас. По предварительной версии властей, «это может быть связано с атакой БПЛА гражданских судов, в результате повреждения которых в море могла попасть часть нефтепродуктов легкой фракции».

Пострадали больше 400 птиц

Волонтеры, которые занимаются спасением замазученных животных в Анапе, сообщили о резком увеличении количества загрязненной птицы. Также на берегу стали находить уже мертвую почерневшую от мазута птицу.

Всего с вечера пятницы, 10 апреля, анапский реабилитационный центр «Жемчужина», созданный еще в начале мазутной катастрофы, принял больше 400 замазученных птиц. Об этом 93.RU сообщили в центре. Больше всего пациентов — из Витязево. Многие из них были полностью покрыты нефтепродуктами.

Поступившие животные страдают от химических ожогов и сильной интоксикации, поэтому их нужно как можно скорее отмыть. Сейчас в центре работает чуть больше 20 волонтеров, нужна помощь, особенно мужчин, потому что необходимо строить вольеры на улице, — птиц так много, что все они не помещаются внутри центра.

Волонтеры отмывают птиц Источник: zhemchujnaya9 / T.me

«Очень много стопроцентно загрязненных птиц. Длительность помывки зависит от размера птицы. Есть черношейная поганка, ее мыть около 30–40 минут, а гагару — час-полтора. У нас реабилитационный центр полного цикла. Сначала птица поступает в стационар, а потом в реабилитационный отсек. Процесс восстановления проходит по-разному и зависит от иммунитета птицы. Те, кто был покрыт мазутом полностью, могут пробыть здесь до линьки», — рассказала 93.RU Анастасия Дидан, сотрудник реабилитационного центра.

Многие птицы полностью покрыты мазутом Источник: zhemchujnaya9 / T.me

Наша собеседница Анастасия вспоминает, что до нового ЧП в центр продолжали поступать птицы, но не в таком количестве. В последнее время было по 2–3 птицы в неделю. А сейчас стабильно по 100 в день. На фоне возросшего числа пострадавших птиц центр разрабатывает новый протокол, чтобы быстрее спасать животных.

Птиц отмывают волонтеры на улице Жемчужной, 9 в Витязево. Сейчас им активно требуется помощь добровольцев. Актуальная информация размещается в канале центра в телеграме.

Мазут снова на берегу

В воскресенье, 12 апреля, выбросы мазута заметили в селе Витязево под Анапой. По словам чиновников, протяженность загрязнения составила около 700 метров береговой линии. Следом мазут начало выбрасывать на пляжи между селом Витязево и станицей Благовещенской, это северо-западнее самой Анапы. По данным властей курорта, в воскресенье в Витязево сотрудники МЧС вместе с волонтерами собрали больше 1000 мешков грунта в мазутом.

Фото мазута от 13 апреля в районе Витязево. Кадр сделали волонтеры Источник: setisitolopata / T.me

Судя по кадрам, которые публиковал оперативный штаб Краснодарского края, на берегу оказался растопленный (еще вязкий) мазут. Осложнял ситуацию шторм.

«По характеру снимков и ветровой обстановке вероятный источник загрязнения находился южнее Керченского пролива. Объем разлитого продукта — примерно 300–350 тонн, — рассказали эксперты экологического проекта „Прозрачный мир“, изучив спутниковые снимки. — По предварительной оценке, в море могло попасть судовое дизельное топливо, тяжелое судовое топливо, нефть, мазут или вакуумный газойль. Один из наиболее вероятных сценариев — мазут, пролившийся при перекачке в море с танкера на танкер. Окончательно сузить круг версий можно только после анализа проб с берега и определения состава нефтепродукта».

Спутниковые снимки за 13 апреля показали, что нефтяное пятно, которое дрейфовало в море, разорвало ветром на несколько частей.

Нефтяное пятно разорвало ветром на части Источник: twrussia / T.me

14 апреля мазут оказался уже на Центральном пляже Анапы. Протяженность загрязнения — около 170 метров, сообщили краевые власти. Отметим, что в тот же день мэр Анапы сообщила, что в Витязево пляж детского лагеря «Вита» откроется к лету, Роспотребнадзор выдал разрешение. Он был в числе территорий, которые отсыпают новым песком. Напомним, что местные ранее говорили, что привезенный грунт сильно отличается от знаменитых анапских дюн, но ученые настаивают на 100%-й идентичности.

На фото Центральный пляж Анапы 15 апреля Источник: opershtab23 / T.me

«Шока, как в первый раз, уже нет. Удивления тоже. Собираем запасы расходников со всех углов и включаемся», — рассказали волонтеры, которые с января 2025 года работают в районе Витязево и на Бугазской косе.

15 апреля в оперштабе Краснодарского края заявили: очистка Центрального пляжа Анапы завершается, «на месте достаточное количество сил и средств».

Как рассказал 93.RU местный житель и блогер Макс Анапский, на берегу сейчас ситуация не критическая. Экстренные службы вовремя организовали уборку. Анапчанина беспокоит, что некоторые блогеры, чтобы привлечь большее внимание, создают из случившегося сенсацию, преувеличивая масштабы.

«Начинается опять „зазумливание“ редких капель, „шокирующий шок“… Вчера, 14 апреля, был выброс небольшой у Гранд-Отеля (недалеко от центра Анапы. — Прим. ред.). Сегодня было пару капелек в районе технополоса „Эра“. Кубань-Спас, МЧС приезжают моментально, всё быстро собирают, я в шоке, реально. Завтра всё будет чисто, шторма не будет, и ветер будет от моря. Пока нас пронесло, слава богу».

15 апреля. Территория у Гранд-Отеля, где на днях был выброс Источник: maksanapskii / T.me

На сегодняшний день к курортному сезону в Анапе официально открыли 8 галечных пляжей протяженностью около 15 километров и песчаный пляж детского лагеря. По данным Роспотребнадзора, пробы грунта соответствуют норме. По поводу остальных пляжных территорий пока финального ответа у ведомства нет. До 1 июня продолжится отсыпка нового песка.