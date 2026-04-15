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Происшествия Погибли двое: под Ярославлем вспыхнули жилые дома — фото

Погибли двое: под Ярославлем вспыхнули жилые дома — фото

Из пожара спасли 30 телят

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В пожаре в деревне Мордвино погибли двое | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / maxВ пожаре в деревне Мордвино погибли двое | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / max

В пожаре в деревне Мордвино погибли двое

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области / max

В среду, 15 апреля, в страшном пожаре в Ярославском округе погибли двое человек. Их личности до сих пор не установлены. Еще одного 44-летнего мужчину спасли из огня живым, он находится в больнице.

Два дома загорелись в деревне Мордовино около часа ночи. К месту направили 37 спасателей и восемь пожарных машин. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, предварительно, причина пожара — аварийная электросеть.

«Была угроза распространения пожара на нежилой дом, расположенный через дорогу, — рассказали спасатели. — Дознавателями МЧС России совместно с экспертами испытательной пожарной лаборатории предварительно установлено, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети дома. Проводится проверка».

Большой пожар уничтожил два дома и четыре хозпостройки | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / maxБольшой пожар уничтожил два дома и четыре хозпостройки | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / max

Большой пожар уничтожил два дома и четыре хозпостройки

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области / max

Вместе с домами вспыхнули четыре хозпостройки, пожарные спасли около 30 телят. На тушение ушло несколько часов: побороть пламя удалось только к шести часам утра.

В результате пожара уничтожено два частных дома, четыре хозпостройки. Общая площадь — 300 квадратных метров. Также задело крышу соседнего нежилого здания, но его удалось отстоять.

При разборе завалов спасатели обнаружили два трупа | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / maxПри разборе завалов спасатели обнаружили два трупа | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / max
На участке осталось лишь пепелище | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / maxНа участке осталось лишь пепелище | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / max
В пожаре спасли 30 телят | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / maxВ пожаре спасли 30 телят | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / max

Судя по кадрам с места пожара, от домов остались пепелище.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пожар Электросеть Погибший в пожаре
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Словесный поток

Словесный поток

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15 апреля, 22:26
Приезжают пожарные и спрашивают - Гидранты у вас рядом есть? А то у нас вода заканчивается.
Гость
15 апреля, 21:52
Деревня Мордвиново, а не Мордовино!!!
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Гость
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