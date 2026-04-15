Погибли двое: под Ярославлем вспыхнули жилые дома — фото

В пожаре в деревне Мордвино погибли двое Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / max

В среду, 15 апреля, в страшном пожаре в Ярославском округе погибли двое человек. Их личности до сих пор не установлены. Еще одного 44-летнего мужчину спасли из огня живым, он находится в больнице.

Два дома загорелись в деревне Мордовино около часа ночи. К месту направили 37 спасателей и восемь пожарных машин. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, предварительно, причина пожара — аварийная электросеть.

«Была угроза распространения пожара на нежилой дом, расположенный через дорогу, — рассказали спасатели. — Дознавателями МЧС России совместно с экспертами испытательной пожарной лаборатории предварительно установлено, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети дома. Проводится проверка».

Большой пожар уничтожил два дома и четыре хозпостройки Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / max

Вместе с домами вспыхнули четыре хозпостройки, пожарные спасли около 30 телят. На тушение ушло несколько часов: побороть пламя удалось только к шести часам утра.

В результате пожара уничтожено два частных дома, четыре хозпостройки. Общая площадь — 300 квадратных метров. Также задело крышу соседнего нежилого здания, но его удалось отстоять.