Площадь пожаров выросла в пять раз за сутки: почему горит Ярославская область

Горящая трава на Пожарского выглядела зловеще Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославской области начались пожары из-за горящей травы. Вечером 14 апреля во Фрунзенском районе вспыхнуло зарево и поднялся дым. Как уточнили 76.RU в управлении МЧС по Ярославской области, горела сухая трава в районе улицы Пожарского.

«В ликвидации пожара принимали участие 23 огнеборца и 7 единиц техники. в 21:32 поступило сообщение, в 23:51 объявлена ликвидация пожара на трех участках, общей площадью 2 гектара», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным спасателей, гореть трава начала с начала апреля, но резко больше пожаров стало за прошедшие сутки — с 13 на 14 апреля.

Если за воскресенье, 12 апреля, спасатели выезжали тушить горящую траву 27 раз на общей площади 2,2275 гектара, то к утру 14 апреля площадь пожаров выросла до 10,2 гектара.

С 15 апреля в Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. Во время него действуют ограничения на посещение лесов, разведение огня на природе. За нарушение предусмотрены штрафы.

В каких районах тушили пожары с 13 на 14 апреля 2026 года:

— в Большесельском округе (2 раза);

— в Гаврилов-Ямском округе (4 раза);

— в Даниловском округе (2 раза);

— в Некоузском округе;

— в Ростовском округе (3 раза);

— в Рыбинском округе;

— в Тутаевском округе (2 раза);

— в Угличском округе (2 раза);

— в Ярославском округе (7 раз);

— в г. Ярославле (5 раз);

— в г. Рыбинске (4 раза).