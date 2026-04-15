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Город Площадь пожаров выросла в пять раз за сутки: почему горит Ярославская область

Площадь пожаров выросла в пять раз за сутки: почему горит Ярославская область

Данные от регионального МЧС

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Горящая трава на Пожарского выглядела зловеще | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramГорящая трава на Пожарского выглядела зловеще | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Горящая трава на Пожарского выглядела зловеще

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославской области начались пожары из-за горящей травы. Вечером 14 апреля во Фрунзенском районе вспыхнуло зарево и поднялся дым. Как уточнили 76.RU в управлении МЧС по Ярославской области, горела сухая трава в районе улицы Пожарского.

«В ликвидации пожара принимали участие 23 огнеборца и 7 единиц техники. в 21:32 поступило сообщение, в 23:51 объявлена ликвидация пожара на трех участках, общей площадью 2 гектара», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным спасателей, гореть трава начала с начала апреля, но резко больше пожаров стало за прошедшие сутки — с 13 на 14 апреля.

Если за воскресенье, 12 апреля, спасатели выезжали тушить горящую траву 27 раз на общей площади 2,2275 гектара, то к утру 14 апреля площадь пожаров выросла до 10,2 гектара.

С 15 апреля в Ярославской области объявлен пожароопасный сезон. Во время него действуют ограничения на посещение лесов, разведение огня на природе. За нарушение предусмотрены штрафы.

В каких районах тушили пожары с 13 на 14 апреля 2026 года:

— в Большесельском округе (2 раза);
— в Гаврилов-Ямском округе (4 раза);
— в Даниловском округе (2 раза);
— в Некоузском округе;
— в Ростовском округе (3 раза);
— в Рыбинском округе;
— в Тутаевском округе (2 раза);
— в Угличском округе (2 раза);
— в Ярославском округе (7 раз);
— в г. Ярославле (5 раз);
— в г. Рыбинске (4 раза).

В случае обнаружения возгорания следует позвонить по номеру «112» или «01».

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Пал травы Пожароопасный сезон Ярославская область Пожар
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Комментарии
16
Гость
15 апреля, 19:03
Из искры да возгорится пламя. Лозунг большевиков когда то в школе проходили...
Гость
15 апреля, 18:04
Нужна большая премия за сдачу полиции поджигателя.
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Гость
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