Пострадавших больше: в полиции озвучили новые детали массовой драки в ярославской «Ауре»

Озвучены новые подробности о подростковой драке в ТРЦ «Аура» Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославской полиции раскрыли подробности массовой драки подростков в ТРЦ «Аура» 9 марта. О происшествии 15 апреля на заседании муниципалитета рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Михаил Бугрецов.

В частности, он озвучил, что пострадавших в конфликте было не четверо, как сообщалось ранее, а пятеро.

«Нанесли телесные повреждения пяти несовершеннолетним лицам неславянской внешности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены 11 участников, причастных к совершению данного преступления, из которых 8 несовершеннолетние. По имеющейся информации данные лица причисляют себя к субкультуре „скинхеды“. Нападение на несовершеннолетних лиц осуществляли по мотивам национальной и идеологической ненависти», — сообщил полицейский.

Он добавил, что в настоящее время в отношении 10 участников драки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Среди них 7 несовершеннолетних. В отношении одиннадцатого вынесена мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

Присмотр за несовершеннолетним предполагает обеспечение надлежащего поведения несовершеннолетнего родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится.

Напомним, драка между подростками произошла 9 марта в ТРЦ «Аура» в Ярославле. Тогда по соцсетям разошлось видео, как несколько человек избивают лежащего на полу парня неподалеку от зоны фудкорта. Пошли слухи, что кого-то ударили ножом.

Как сообщал на тот момент источник 76.RU, пострадало четверо подростков: у 17-летнего юноши зафиксировали непроникающее ножевое ранение, у двух 16-летних парней — сотрясение мозга, 15-летней девочке оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.