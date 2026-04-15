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Происшествия Драка подростков в ТРЦ Пострадавших больше: в полиции озвучили новые детали массовой драки в ярославской «Ауре»

Пострадавших больше: в полиции озвучили новые детали массовой драки в ярославской «Ауре»

Что известно на данный момент

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Озвучены новые подробности о подростковой драке в ТРЦ «Аура» | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RUОзвучены новые подробности о подростковой драке в ТРЦ «Аура» | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

Озвучены новые подробности о подростковой драке в ТРЦ «Аура»

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославской полиции раскрыли подробности массовой драки подростков в ТРЦ «Аура» 9 марта. О происшествии 15 апреля на заседании муниципалитета рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Михаил Бугрецов.

В частности, он озвучил, что пострадавших в конфликте было не четверо, как сообщалось ранее, а пятеро.

«Нанесли телесные повреждения пяти несовершеннолетним лицам неславянской внешности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены 11 участников, причастных к совершению данного преступления, из которых 8 несовершеннолетние. По имеющейся информации данные лица причисляют себя к субкультуре „скинхеды“. Нападение на несовершеннолетних лиц осуществляли по мотивам национальной и идеологической ненависти», — сообщил полицейский.

Он добавил, что в настоящее время в отношении 10 участников драки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Среди них 7 несовершеннолетних. В отношении одиннадцатого вынесена мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

Присмотр за несовершеннолетним предполагает обеспечение надлежащего поведения несовершеннолетнего родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится.

Напомним, драка между подростками произошла 9 марта в ТРЦ «Аура» в Ярославле. Тогда по соцсетям разошлось видео, как несколько человек избивают лежащего на полу парня неподалеку от зоны фудкорта. Пошли слухи, что кого-то ударили ножом.

Как сообщал на тот момент источник 76.RU, пострадало четверо подростков: у 17-летнего юноши зафиксировали непроникающее ножевое ранение, у двух 16-летних парней — сотрясение мозга, 15-летней девочке оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

В СК по Ярославской области возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За это может грозить до 7 лет лишения свободы. Прокуратура Ярославской области также проводит проверку.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Драка ТРЦ Аура Ярославль Подростковая жестокость
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Комментарии
6
Гость
15 апреля, 15:55
Пострадавшие веселятся на Кирова и ведут себя ,как вели,а наши ребята в тюрьме сидят ,весело!!!!
Гость
15 апреля, 13:38
"«Нанесли телесные повреждения пяти несовершеннолетним лицам неславянской внешности...." 😳 А это политкорректно теперь?
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Гость
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