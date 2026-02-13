Пострадала пассажирка: из-за ДТП на ЮЗОД образовалась огромная пробка. Видео

В Ярославле произошло ДТП на ЮЗОД Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Утром 13 февраля в Ярославле произошло ДТП. В районе 7:21 неподалеку от Чурилковского кладбища на Юго-Западной окружной дороге столкнулись «Киа» и грузовик «ГАЗель».

«Окружная сейчас стоит из-за нескольких ДТП в районе Карачихи», — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Автомобилисты рассказали, что движение на участке парализовано. Судя по видео, снятом на месте ДТП, машины с трудом объезжают заторы.

Рядом с разбитыми автомобилями выставили оградительные конусы Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что не обошлось без пострадавших. В столкновении получила травмы 43-летняя пассажирка «ГАЗели».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», красным цветом отмечены как полоса движения в сторону Брагина, так и по направлению в Кресты.

Пробка собралась в обе стороны Источник: Яндекс.Карты

Судя по картам, к 10:45 движение на участке стало свободнее. Вероятно, с последствиями ДТП уже удалось разобраться.