НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 759мм 58%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Известные ярославцы — о матче «Локомотива»
Что будет с ЯрГЭТ
Здоровье под контролем
Ярославец на «Поле чудес»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Происшествия Пострадала пассажирка: из-за ДТП на ЮЗОД образовалась огромная пробка. Видео

Пострадала пассажирка: из-за ДТП на ЮЗОД образовалась огромная пробка. Видео

Движение на участке оказалось парализовано

4 192
В Ярославле произошло ДТП на ЮЗОД | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле произошло ДТП на ЮЗОД | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле произошло ДТП на ЮЗОД

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Утром 13 февраля в Ярославле произошло ДТП. В районе 7:21 неподалеку от Чурилковского кладбища на Юго-Западной окружной дороге столкнулись «Киа» и грузовик «ГАЗель».

«Окружная сейчас стоит из-за нескольких ДТП в районе Карачихи», — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Автомобилисты рассказали, что движение на участке парализовано. Судя по видео, снятом на месте ДТП, машины с трудом объезжают заторы.

Рядом с разбитыми автомобилями выставили оградительные конусы

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что не обошлось без пострадавших. В столкновении получила травмы 43-летняя пассажирка «ГАЗели».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», красным цветом отмечены как полоса движения в сторону Брагина, так и по направлению в Кресты.

Пробка собралась в обе стороны | Источник: Яндекс.КартыПробка собралась в обе стороны | Источник: Яндекс.Карты

Пробка собралась в обе стороны

Источник:

Яндекс.Карты

Судя по картам, к 10:45 движение на участке стало свободнее. Вероятно, с последствиями ДТП уже удалось разобраться.

Напомним, несколько дней назад в Ярославле сбили на «зебре» 12-летнюю девочку. Момент аварии попал на видео.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП ЮЗОД Полиция Пострадавший в ДТП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
13 февраля, 11:36
Окружная дорога-это позор.
Гость
13 февраля, 11:45
Если посмотреть многолетнюю статистику числа ДТП именно на этом участке - проклятое место !
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Рекомендуем