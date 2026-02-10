«Забрали на реанимации»: в Ярославле 12-летнюю девочку сбили на «зебре». Видео

Утром 10 февраля в ДТП пострадала 12-летняя девочка. В 9:17 неподалеку от дома № 93 по Тутаевскому шоссе в Ярославле «Мерседес» сбил школьницу, которая пыталась перейти дорогу.
Момент аварии записал видеорегистратор проезжавшего мимо водителя. На записи видно, что девочка вышла на проезжую часть, когда для пешеходов загорелся зеленый сигнал светофора. В этот момент ее сшибла иномарка. К ней на помощь тут же бросился очевидец.
«Была в сознании, через пару минут девушку забрали на реанимации», — рассказали в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что девочке понадобилась помощь врачей. Ее госпитализировали.
