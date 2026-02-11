Убил охранника и ранил еще двоих. Главное о стрельбе в техникуме Анапы

Стрелка задержали на месте ЧП Источник: 93.RU

В Анапе 11 февраля ближе к обеду жителей напугали звуки стрельбы, а затем крики, раздающиеся в индустриальном техникуме. Очевидцы услышали примерно 10 выстрелов. Главное, что известно о нападении на учебное заведение, 93.RU собрали в этом материале.

«Страшно жесть»

Звуки выстрелов раздались ближе к 14 часам. В скором времени на месте заметили силовиков и медиков. Улицу перекрыли. Стрелка уже задержали, оказалось, что это студент техникума.

«Мы с дочкой проходили через дорогу, видели мельком, кто-то заходил, слышали выстрел и как побежала от входа девочка с криками. Страшно — жесть, мы сразу спрятались в магазине», — рассказала одна из очевидцев.

«Услышали выстрелы, сначала с улицы, не поняли, что это. Потом уже звук в здании был. Стало понятно, что стрельба. Мы закрылись в кабинете, легли на пол и следующие два часа там были, потому что шли следственные действия», — поделился с 93.RU студент техникума.

Источник: 93.RU / Городские медиа

«Невиновных в этот день не будет»

Mash сообщает, что оружие студент-стрелок украл у родственника. В личном аккаунте в телеграме у парня было сказано, что «невиновных в этот день не будет».

«Вроде был веселый парень. Из подозрительного могу отметить, что ранее он ставил на свой аватар человека с дробовиком. И еще одного американского скулшутера*», — рассказали «Осторожно Новости» знакомые молодого человека.

Один из студентов рассказал 93.RU, что нападавший парень «казался нормальным». Его «никто не бил, не издевался, во всяком случае прилюдно».

Охранник ценой жизни защитил других

В холле стрелка остановил охранник — Николай Замараев, он же успел вызвать Росгвардию. Но студент ранил сотрудника. Его не удалось спасти. Погибшему было 55 лет.

«На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в колледж. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал в своих соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: соцсети Николая Замараева

Студенты говорят, что охранник был добрым человеком, которого все любили.

«Из всех сотрудников он больше всего нравился», — отметил в беседе с 93.RU один из учащихся.

Стрелок не смог пройти дальше в техникум, но все равно успел ранить в холле еще двух человек, помимо охранника. По предварительным данным, пострадали студент и преподаватель техникума. Сейчас им оказывают помощь медики.

На месте продолжают работать правоохранительные органы. Краевая прокуратура сообщила о проведении проверки по факту случившегося. Следком Кубани возбудил уголовное дело.

«Сегодня днем вооруженный учащийся анапского техникума открыл стрельбу по гражданам, находящимся в учебном учреждении. В результате произошедшего есть пострадавшие и погибший. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений», — заявили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Почему подростки устраивают стрельбу?

Всего с начала года в России произошло уже семь (включая анапское) нападений учащихся на учебные заведения, а также на общежитие иностранных студентов.

Для предотвращения скулшутинга*, например, власти Татарстана пошли на эксперимент: обязали учителей изучать аккаунты учеников, в каких группах они состоят, и заносить данные в специальный журнал. Но, как рассказала 93.RU детский психиатр клиники Глазуновой, член Российского общества психиатров Юлия Бойчевская, такой метод малоэффективен и лучше большее внимание уделять психологической помощи в учебных заведениях.

По факту случившегося возбудили уголовное дело Источник: ЧП Анапа / T.me

«Причина таких трагедий всегда кроется в „коктейле“ из глубокого внутреннего кризиса и внешней социальной изоляции. Буллинг и конфликты с учителями часто становятся тем самым детонатором: для подростка с неокрепшей психикой систематическое унижение превращается в невыносимую психическую боль, которую он не может переработать.

В такой момент насилие начинает казаться ему единственным способом вернуть себе чувство контроля, «отплатить» обидчикам и превратиться из жертвы в вершителя судеб. Это не просто желание выделиться, а отчаянная, искаженная попытка прекратить свои страдания, когда механизмы психологической защиты уже полностью разрушены.

Второй критический фактор — это наличие готового «сценария» в виде деструктивных интернет-сообществ и романтизации прошлых нападений (эффект Колумбайна**) (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ). Подростки, чувствующие себя «невидимками» или изгоями, видят в предыдущих нападавших не преступников, а своего рода «антигероев», которые обрели мировую известность и «силу».

Когда личная безнадежность встречается с такой агрессивной ролевой моделью, происходит социальное заражение: ребенок копирует форму протеста, которая кажется ему наиболее эффективной. Трагедия случается там, где тотальное одиночество ребенка накладывается на отсутствие эмоционального контакта со взрослыми, способными заметить его распад задолго до первого выстрела», — рассказала 93.RU психиатр Юлия Бойчевская.

*Скулшутинг — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ