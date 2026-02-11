Несколько человек ранены, студенты забаррикадировались: возле техникума в Анапе произошла стрельба

В Анапе произошла стрельба возле техникума. Информацию подтвердили в Telegram-канале Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
Скулшутинг (от англ. school shooting — «школьная стрельба») или Колумбайн (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) — термин, который означает вооружённое нападение на учеников или сотрудников образовательной организации (школы, колледжа или университета) на её территории, часто перерастающее в массовые убийства.
«По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия», — говорится в сообщении.
Во время стрельбы сильно пострадал охранник. Раненых может оказаться больше. По информации 112, трое человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.
Позднее глава региона Вениамин Кондратьев сообщил о смерти одного из пострадавших. Им оказался охранник.
«Есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум», — написал губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, у него была с собой разгрузка с патронами. Поступают сообщения, что нападавших было двое. Очевидцы, находившиеся рядом, слышали примерно 10 выстрелов.
Студентов не выпускают из техникума. Они забаррикадировались внутри здания, услышав выстрелы. Учащиеся сообщили Telegram-каналу Baza, что сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей.
Достижения
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев