Происшествия Несколько человек ранены, студенты забаррикадировались: возле техникума в Анапе произошла стрельба

Нападавшего задержали

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Анапе произошла стрельба возле техникума. Информацию подтвердили в Telegram-канале Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Скулшутинг (от англ. school shooting — «школьная стрельба») или Колумбайн (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) — термин, который означает вооружённое нападение на учеников или сотрудников образовательной организации (школы, колледжа или университета) на её территории, часто перерастающее в массовые убийства.

«По предварительной информации, сегодня в холле одного из техникумов в Анапе студент данного учебного заведения открыл стрельбу из неустановленного оружия», — говорится в сообщении.

Во время стрельбы сильно пострадал охранник. Раненых может оказаться больше. По информации 112, трое человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.

Позднее глава региона Вениамин Кондратьев сообщил о смерти одного из пострадавших. Им оказался охранник.

«Есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум», — написал губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, у него была с собой разгрузка с патронами. Поступают сообщения, что нападавших было двое. Очевидцы, находившиеся рядом, слышали примерно 10 выстрелов. 

Студентов не выпускают из техникума. Они забаррикадировались внутри здания, услышав выстрелы. Учащиеся сообщили Telegram-каналу Baza, что сначала они услышали крики на улице и увидели в окне бегущих людей. 

Также сообщается, что улица возле учебного заведения сейчас перекрыта. На месте работают спецслужбы. Сотрудники МВД устанавливают мотивы нападавшего. Подробнее о стрельбе в режиме онлайн рассказывают коллеги из 93.RU.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Анапа Колледж Стрельба
11 февраля, 15:32
Roblox им заблокировали, всё нельзя, перспектив никаких, Бутская вон даже передёрнуть хочет запреть, естественно мелким крышу срывает
Гость
11 февраля, 14:50
а кто в этом виноват?
