С электричеством и теплом — проблемы. Белгород снова попал под обстрел

Последствия одного из обстрелов Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В ночь на 8 февраля в Белгороде обострились проблемы с электричеством. Объекты энергетической инфраструктуры попали под обстрел. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Точный объем повреждений еще неясен. Однако в городе — проблемы и с энергией, и с теплоснабжением. Для жителей открыты пункты обогрева.

«Недобрый вечер. Опять, второй уже за день — и снова ночной — обстрел города Белгорода по объектам критической энергетической инфраструктуры. Есть повреждения. Выезжаю на объекты.

После того, как посмотрю объем разрушений, проговорим со специалистами порядок восстановительных работ», — написал Гладков.

Он пообещал предоставить больше информации по итогам объезда.

«Вижу, что уже и в правительство приходили несколько женщин. Если у кого-то очень холодно дома — можно прийти погреться, попить чаю, зарядить телефон, задать вопросы, которые вас интересуют», — пригласил Гладков.