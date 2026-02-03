НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 747мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Жизнь камерунца в Ярославле
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Гид подготовки к учебному году
Попасть на съемки «Войны и мира»
Скончалась известная учитель
Боб Хартли в Ярославле
Афиша на выходные
Происшествия В Ярославле легковушка выехала на пути под поезд. Фото с места

В Ярославле легковушка выехала на пути под поезд. Фото с места

Машинист пытался тормозить, но столкновения избежать не удалось

4 219
ДТП с поездом произошло в Ярославле | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramДТП с поездом произошло в Ярославле | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

ДТП с поездом произошло в Ярославле

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Вечером 3 февраля в Ярославле произошло ДТП с поездом. Около половины шестого на железнодорожном переезде на станции «Ярославль-Пристань» в районе Дядьково легковушка выехала на пути перед приближающимся грузовым составом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе «Северной железной дороги».

Как рассказали в компании, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.

ДТП произошло в районе Дядьково | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramДТП произошло в районе Дядьково | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

ДТП произошло в районе Дядьково

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве рассказали, что поезд не сошел с рельсов.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — рассказали правоохранители.

Еще одно ДТП на железной дороге произошло вечером 19 января. Грузовик и тепловоз столкнулись на переезде в районе Тормозного шоссе. К счастью, обошлось без пострадавших.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Поезд СЖД Северо-Западная транспортная прокуратура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
4 февраля, 17:38
респект водителю авто, опять на регион склад тащат вагоны для пропарки...
Гость
4 февраля, 12:51
Еще бы товарняк сошел с рельсов из- за какой- то фитюльки. Он когда летит, земля дрожит! А водитель успел выскочить, молодец
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем