В Ярославле легковушка выехала на пути под поезд. Фото с места

Вечером 3 февраля в Ярославле произошло ДТП с поездом. Около половины шестого на железнодорожном переезде на станции «Ярославль-Пристань» в районе Дядьково легковушка выехала на пути перед приближающимся грузовым составом.
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе «Северной железной дороги».
Как рассказали в компании, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В ведомстве рассказали, что поезд не сошел с рельсов.
«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — рассказали правоохранители.
Еще одно ДТП на железной дороге произошло вечером 19 января. Грузовик и тепловоз столкнулись на переезде в районе Тормозного шоссе. К счастью, обошлось без пострадавших.