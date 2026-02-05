Адвокаты собираются оспорить приговор ярославскому экс-депутату Дмитрию Соколову

Адвокаты бывшего ярославского депутата Дмитрия Соколова подали кассационную жалобу на вынесенный ему приговор за поджог ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре.
«Дмитрий Сергеевич Соколов осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Наша позиция изначально была такой, что это было не умышленное причинение тяжкого вреда, а причинение вреда по неосторожности. То есть квалификация завышена и соответственно наказание вышло чрезмерно строгим», — пояснил порталу 76.RU один из защитников Дмитрия Соколова Михаил Каплин.
Жалоба будет рассмотрена во Второй кассационном суде общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена.
Напомним, происшествие случилось 30 октября 2023 года. По версии следствия, около 23:40 Дмитрий Соколов поджег летнюю веранду ресторана «Сквер», используя бутылки с зажигательной смесью. При этом он знал, что внутри находятся посетители и сотрудники. Из-за начавшегося пожара одна из посетительниц ресторана получила ожоги.
Соколова признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и п. «б», «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В качестве наказания Дмитрию Соколову в июле 2025 года назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом времени, проведенного бывшим депутатом в СИЗО, ему оставалось отсидеть около 4,5 лет. В сентябре в апелляционной инстанции наказание смягчили, сократив срок Соколова до 6 лет и 10 месяцев.