Адвокаты собираются оспорить приговор ярославскому экс-депутату Дмитрию Соколову

Адвокаты Дмитрия Соколова подали кассационную жалобу на вынесенный ему приговор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Адвокаты бывшего ярославского депутата Дмитрия Соколова подали кассационную жалобу на вынесенный ему приговор за поджог ресторана «Сквер» на Первомайском бульваре.

«Дмитрий Сергеевич Соколов осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Наша позиция изначально была такой, что это было не умышленное причинение тяжкого вреда, а причинение вреда по неосторожности. То есть квалификация завышена и соответственно наказание вышло чрезмерно строгим», — пояснил порталу 76.RU один из защитников Дмитрия Соколова Михаил Каплин.

Жалоба будет рассмотрена во Второй кассационном суде общей юрисдикции. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, происшествие случилось 30 октября 2023 года. По версии следствия, около 23:40 Дмитрий Соколов поджег летнюю веранду ресторана «Сквер», используя бутылки с зажигательной смесью. При этом он знал, что внутри находятся посетители и сотрудники. Из-за начавшегося пожара одна из посетительниц ресторана получила ожоги.