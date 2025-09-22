Экс-депутату Дмитрию Соколову из Ярославля смягчили приговор за поджог ресторана

Бывшему депутату муниципалитета Ярославля 36-летнему Дмитрию Соколову смягчили приговор по делу о поджоге ресторана «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре. Ранее ему назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Сторона защиты обжаловала приговор.
«Рассмотрев дело, суд апелляционной инстанции снизил срок наказания на два месяца», — рассказали 22 сентября в прокуратуре Ярославской области.
Теперь Дмитрий Соколов должен отсидеть в колонии шесть лет и 10 месяцев, за вычетом того времени, которое он провел в СИЗО. Приговор вступил в законную силу.
Во время пожара в октябре 2023 года в огне пострадала посетительница «Сквера» Анна. Брошенная бывшим депутатом бутылка с горючей жидкостью попала ей в спину. Как итог — ожоги различной степени до 23% поверхности тела и долгая реабилитация. Из-за этого Соколов стал обвиняемым и по уголовно статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, общеопасным способом. Правда, Анна рассказала, что семья Дмитрия очень ей помогла, а сама женщина давно простила бывшего депутата.
Известно, что адвокат Анна тоже выступал за смягчение приговора.
«Просили отметить, что Дмитрий Соколов продолжает оказывать помощь пострадавшей. В суд апелляционной инстанции представлены документы о переводе в её пользу после вынесения приговора ещё 450 тысяч рублей», — рассказали в Ярославском областном суде.
А вот представитель владельца ресторана, напротив, просил усилить назначенное наказание. Но его жалобу не удовлетворили. Также ранее суд отказал в иске владельца «Сквера» о возмещении имущественного ущерба, потому что Соколов уже полностью выплатил долг.
Все, что известно о пожаре в ресторане «Сквер 20/10» и его последствиях, мы публикуем в специальном сюжете.