Экс-депутату Дмитрию Соколову из Ярославля смягчили приговор за поджог ресторана

Бывшему депутату из Ярославля смягчили приговор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывшему депутату муниципалитета Ярославля 36-летнему Дмитрию Соколову смягчили приговор по делу о поджоге ресторана «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре. Ранее ему назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты обжаловала приговор.

«Рассмотрев дело, суд апелляционной инстанции снизил срок наказания на два месяца», — рассказали 22 сентября в прокуратуре Ярославской области.

Теперь Дмитрий Соколов должен отсидеть в колонии шесть лет и 10 месяцев, за вычетом того времени, которое он провел в СИЗО. Приговор вступил в законную силу.

Во время пожара в октябре 2023 года в огне пострадала посетительница «Сквера» Анна. Брошенная бывшим депутатом бутылка с горючей жидкостью попала ей в спину. Как итог — ожоги различной степени до 23% поверхности тела и долгая реабилитация. Из-за этого Соколов стал обвиняемым и по уголовно статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, общеопасным способом. Правда, Анна рассказала, что семья Дмитрия очень ей помогла, а сама женщина давно простила бывшего депутата.

Известно, что адвокат Анна тоже выступал за смягчение приговора.

«Просили отметить, что Дмитрий Соколов продолжает оказывать помощь пострадавшей. В суд апелляционной инстанции представлены документы о переводе в её пользу после вынесения приговора ещё 450 тысяч рублей», — рассказали в Ярославском областном суде.

А вот представитель владельца ресторана, напротив, просил усилить назначенное наказание. Но его жалобу не удовлетворили. Также ранее суд отказал в иске владельца «Сквера» о возмещении имущественного ущерба, потому что Соколов уже полностью выплатил долг.