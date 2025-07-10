«Многовато по срокам»: экс-депутат из Ярославля высказался о своем приговоре за поджог ресторана

Экс-депутату из Ярославля вынесли приговор за поджог ресторана Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле экс-депутат муниципалитета 36-летний Дмитрий Соколов, который получил срок за поджог ресторана «Сквер», высказался о приговоре. Утром 10 июля суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

«В какой-то части справедливо, в какой-то части многовато по срокам. Но в целом справедливый приговор. Что говорить?» — рассказал Дмитрий Соколов.

«Вы ждали меньше?» — задал вопрос один из журналистов.

«Чуть-чуть. Я на шесть рассчитывал», — уточнил экс-депутат.

«А то, что статью переквалифицировали?» — уточнил журналист.

«Тут же нет 105-й, покушения на убийство. То, что девушка пострадала, — 111-я [часть] вторая, она здесь ложится», — признал Дмитрий.

Дмитрий Соколов высказался о приговоре Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Дмитрия обвиняли по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» и ч. 3 ст. 30, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, общеопасным способом».

В срок Дмитрия будет зачтено время, которое он провел в СИЗО. Бывшего депутата отправили под стражу 31 октября 2023 года. День, проведенный в изоляторе, будет засчитан за полтора. То есть, из семи лет назначенного срока Дмитрий проведет в колонии 4,5 года.

По данным Ярославской областной прокуратуры, владельцу «Сквера» был причинен материальный ущерб в размере более 11 млн рублей. Во время оглашения приговора было озвучено, что суд отказал в полном объеме требованиям общества «Инвестфуд» о взыскании с Соколова 9 миллионов 73 тысяч 84 рублей. Также по решению правоохранители должны снять арест с имущества бывшего депутата. Однако пока решение суда в законную силу не вступило и, вероятнее всего, приговор будет обжалован.

Во время инцидента в «Сквере» пострадала 37-летняя Анна. Адвокаты, не называя суммы, сообщали, что Соколов возместил материальный вред и девушке и владельцам ресторана. Сама Анна уже говорила, что давно простила Дмитрия. Она надеялась на то, что суд назначит ему более мягкий приговор.