НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +31

4 м/c,

ю-в.

 753мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,17
EUR 91,42
Приговор экс-депутату
Вытащил 20 кило рыбы из Волги
Кто владеет старинным зданием в центре
Бушует непогода. Онлайн-трансляция
Риски аномальной жары
Запустят новый теплоход
Жуткие условия в больнице. Видео
Закрыли детские сады из-за урагана
Изнанка шоу «Поле чудес»
Цены на «легкое метро»
Криминал Пожар в «Сквере» Подробности «Многовато по срокам»: экс-депутат из Ярославля высказался о своем приговоре за поджог ресторана

«Многовато по срокам»: экс-депутат из Ярославля высказался о своем приговоре за поджог ресторана

Дмитрия Соколова отправили в колонию на семь лет

1 094
7 комментариев
Экс-депутату из Ярославля вынесли приговор за поджог ресторана | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЭкс-депутату из Ярославля вынесли приговор за поджог ресторана | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Экс-депутату из Ярославля вынесли приговор за поджог ресторана

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле экс-депутат муниципалитета 36-летний Дмитрий Соколов, который получил срок за поджог ресторана «Сквер», высказался о приговоре. Утром 10 июля суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

«В какой-то части справедливо, в какой-то части многовато по срокам. Но в целом справедливый приговор. Что говорить?» — рассказал Дмитрий Соколов.

«Вы ждали меньше?» — задал вопрос один из журналистов.

«Чуть-чуть. Я на шесть рассчитывал», — уточнил экс-депутат.

«А то, что статью переквалифицировали?» — уточнил журналист.

«Тут же нет 105-й, покушения на убийство. То, что девушка пострадала, — 111-я [часть] вторая, она здесь ложится», — признал Дмитрий.

Дмитрий Соколов высказался о приговоре

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Дмитрия обвиняли по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» и ч. 3 ст. 30, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, общеопасным способом».

В срок Дмитрия будет зачтено время, которое он провел в СИЗО. Бывшего депутата отправили под стражу 31 октября 2023 года. День, проведенный в изоляторе, будет засчитан за полтора. То есть, из семи лет назначенного срока Дмитрий проведет в колонии 4,5 года.

По данным Ярославской областной прокуратуры, владельцу «Сквера» был причинен материальный ущерб в размере более 11 млн рублей. Во время оглашения приговора было озвучено, что суд отказал в полном объеме требованиям общества «Инвестфуд» о взыскании с Соколова 9 миллионов 73 тысяч 84 рублей. Также по решению правоохранители должны снять арест с имущества бывшего депутата. Однако пока решение суда в законную силу не вступило и, вероятнее всего, приговор будет обжалован.

Во время инцидента в «Сквере» пострадала 37-летняя Анна. Адвокаты, не называя суммы, сообщали, что Соколов возместил материальный вред и девушке и владельцам ресторана. Сама Анна уже говорила, что давно простила Дмитрия. Она надеялась на то, что суд назначит ему более мягкий приговор.

Подробнее о поджоге кафе «Сквер» и судебном разбирательстве по делу можно почитать в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Экс-депутат Сгорел ресторан Суд Приговор
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
с++
1 час
Какая ещё 105? Он просто хотел посмотреть как горят люди, никакого умыла, одно любопытство... Чикатило тоже никого не хотел убивать, ему было интересно что там внутри, пора реабилитировать
Гость
2 часа
А мэров утверждал, они не сильно от тебя отличаются, вреда нанесли не меньше
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
Тренер по бегу дал советы начинающим спортсменам
Яков Петериков
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление