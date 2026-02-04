Предупреждала о нападении в чате: что известно о девочке, которая подожгла школьников в Красноярске

Сейчас в школе работают правоохранители Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В одной из школ Красноярска случилось ЧП: школьница устроила поджог, а потом напала на одноклассников с молотком. В этом материале мы собрали всё, что известно о произошедшем.

Что случилось

Во время урока алгебры в школу ворвалась одна из учениц. Она бросила в класс предмет, похожий на «коктейль Молотова», — помещение загорелось.

Нападавшая не выпускала учеников из горящего кабинета: угрожала им молотком и била тех, кто пытался выбежать.

На видео — последствия нападения Источник: прокуратура Красноярского края

В результате пострадали шесть человек: пять школьников и один педагог. Двое детей получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Из‑за происшествия занятия в школе временно отменили. Девочку, которая устроила нападение, задержали. Сейчас с ней разговаривают следователи — пытаются выяснить, почему она так поступила и как всё произошло.

По факту случившегося завели уголовные дела. Одно из них — по статье о покушении на убийство.

Что известно о девочке и семье

Родители школьницы утверждают, что ничего не знали о ее планах. Отец описывает дочь как доброго и дружелюбного ребенка.

По информации Telegram-канала SHOT, семью девочки характеризуют как сплоченную и благополучную. Родители состоят в браке более 25 лет и работают на химическом производстве. Семья имеет стабильный доход, позволяет себе путешествовать.

В семье, по имеющимся данным, сложились теплые и доверительные отношения. Школьница часто обсуждала с мамой свои трудности и переживания. Родители искренне удивлены предположениями о возможных конфликтах дочери со сверстниками и не верят, что у нее могли быть серьезные проблемы в школе.

Иную картину рисует старшая сестра нападавшей. По ее словам, младшая сестра сталкивалась с травлей в школе: одноклассники высмеивали ее внешность и стиль одежды. Из‑за этого девочка часто возвращалась домой в слезах и чувствовала себя одинокой.

Другие ученики говорят, что девочку в школе не травили.

«Нет, она была просто тихоней, ее никто не гнобил, ничего не делал», — рассказал NGS24.RU один из школьников.

По его словам, у девочки не было друзей, она ни с кем не общалась и училась во вторую смену.

В последние два месяца школьница заметно отдалилась от родителей. При этом, как утверждают все члены семьи — старшая сестра, мать и отец, — никто из них не подозревал о готовящемся нападении на учебное заведение и одноклассников.

Предупреждение

Однако предпосылки всё же были. Как выяснилось, о готовящемся преступлении девочка сообщала заранее — в школьном чате.

В переписке ученица не только анонсировала поджог, но и проводила опрос о том, на какого из учителей следует напасть. Однако ее сообщения остались без внимания: ни одноклассники, ни сотрудники школы не восприняли угрозы всерьез и не предприняли никаких мер.

Что известно о школе

Школе № 153 уже выносили предостережение. Об этом сообщили в Межрегиональном центре по правам детей.

«Краевое Министерство образования уже выносило руководству школы „Комплекс Покровский“ предостережение из-за игнорирования буллинга — после видео, на котором второклассник избивает сверстника, а учитель спокойно наблюдает со стороны», — уточняют в центре.

Речь идет о случае, который был в декабре. Школьника систематически буллили в течение года, что вызвало агрессивное поведение у мальчика. В результате на него пожаловались в Межрегиональный центр по правам детей, но специалисты установили, что он не агрессор, а жертва. При этом поведение буллеров игнорировалось сотрудниками школы. В результате Минобр выдал образовательному учреждению предостережение.

Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.

Напомним, это уже второе нападение на школу в Красноярском крае на этой неделе.

3 февраля 14-летняя ученица принесла в кодинскую школу № 4 кухонный нож и попыталась ударить учительницу химии, но ей помешали одноклассники. Тогда девочка ранила школьницу из параллельного класса. По официальной информации, напавшая воспитывается в полной многодетной семье и на учете не состояла. Возбуждены дела о покушении на убийство и о халатности. Историей также заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ученики также рассказали NGS24.RU, что вахтерша отказалась помогать детям, когда они прибежали к ней за помощью.

В комментариях под новостями о событиях в Кодинске жители Красноярского края заступились за нападавшую девочку и предположили, что ее буллили.

Также известно, что мать отказалась забирать дочь домой. Она объяснила отказ другими детьми дома.

В тот же день, 3 февраля, еще одно нападение на школу произошло в Уфе.

Ученик гимназии № 16 пришел на занятия с оружием — его он применил против своего же учителя, с которым решил свести счеты. Школьник успел выстрелить, но, к счастью, преподаватель серьезных ранений не получил. Вскоре на место прибыли не только силовики, но и родители учеников, которые почти ничего не знали о судьбе забаррикадировавшихся детей.