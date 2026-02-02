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Происшествия Подробности Погибли отец и его 5-летний сын: в Ярославской области водителю вынесли приговор за смертельное ДТП

Погибли отец и его 5-летний сын: в Ярославской области водителю вынесли приговор за смертельное ДТП

Какие наказание назначил суд

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В Ярославской области вынесли приговор водителю за смертельное ДТП | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области вынесли приговор водителю за смертельное ДТП | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области вынесли приговор водителю за смертельное ДТП

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области вынесли приговор 39-летнему водителю, которого признали виновным в смертельном ДТП в Некрасовском районе. «Лада Гранта» и «Хавал» столкнулись 2 марта 2025 года на дороге Туношна-Бурмакино. Погибли 42-летний водитель отечественной легковушки и его пятилетний сын.

«В суде установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем „Хавал Джолион“, не справился с управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем „Лада Гранта“», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В полиции рассказывали, что в больницу доставили водителя китайского кроссовера, а также водителя и троих пассажиров «Лады». Один из них — пятилетний мальчик, скончался на руках у медиков.

Разбитая иномарка осталась на дороге, а «Ладу» выкинуло в кювет | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramРазбитая иномарка осталась на дороге, а «Ладу» выкинуло в кювет | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Разбитая иномарка осталась на дороге, а «Ладу» выкинуло в кювет

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Водителя «Хавала» судили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено водить машину в течение двух лет и 10 месяцев.

«Суд также удовлетворил исковые требования родственников погибших, взыскав с осужденного в качестве компенсации морального вреда 4,1 млн рублей», — уточнили в Ярославской областной прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Некрасовский район Суд Приговор
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Комментарии
14
Гость
3 февраля, 11:05
за это надо 10 лет строгача минимум
Гость
3 февраля, 00:41
Ужас,4 года поселения,те это ничего,будет там сидеть носки вязать,охринеть
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Гость
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