Погибли отец и его 5-летний сын: в Ярославской области водителю вынесли приговор за смертельное ДТП

В Ярославской области вынесли приговор водителю за смертельное ДТП Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области вынесли приговор 39-летнему водителю, которого признали виновным в смертельном ДТП в Некрасовском районе. «Лада Гранта» и «Хавал» столкнулись 2 марта 2025 года на дороге Туношна-Бурмакино. Погибли 42-летний водитель отечественной легковушки и его пятилетний сын.

«В суде установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем „Хавал Джолион“, не справился с управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем „Лада Гранта“», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В полиции рассказывали, что в больницу доставили водителя китайского кроссовера, а также водителя и троих пассажиров «Лады». Один из них — пятилетний мальчик, скончался на руках у медиков.

Разбитая иномарка осталась на дороге, а «Ладу» выкинуло в кювет Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Водителя «Хавала» судили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено водить машину в течение двух лет и 10 месяцев.

«Суд также удовлетворил исковые требования родственников погибших, взыскав с осужденного в качестве компенсации морального вреда 4,1 млн рублей», — уточнили в Ярославской областной прокуратуре.