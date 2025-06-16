Погибли отец и пятилетний сын: завершилось расследование дела о смертельном ДТП в Ярославской области

В Ярославской области завершилось расследование смертельного ДТП Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославской области завершилось расследование дела о ДТП, в котором погибли отец с пятилетним сыном. Происшествие случилось в марте 2025 года в Некрасовском районе на дороге Туношна-Бурмакино.

«По версии следствия, водитель автомобиля Haval Jolion, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“ под управлением 42-летнего жителя поселка Бурмакино. В результате ДТП погибли водитель „Лады“ и его малолетний сын. Здоровью второго пассажира отечественного автомобиля (знакомому погибшего водителя) причинен тяжкий вред», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Сразу после аварии в полиции рассказали, что пострадавших — двух водителей и троих пассажиров «Лады» — увезли в больницу. Отца и сына врачам спасти не удалось.