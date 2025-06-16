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Происшествия Погибли отец и пятилетний сын: завершилось расследование дела о смертельном ДТП в Ярославской области

Погибли отец и пятилетний сын: завершилось расследование дела о смертельном ДТП в Ярославской области

В прокуратуре рассказали подробности

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5 комментариев
В Ярославской области завершилось расследование смертельного ДТП | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области завершилось расследование смертельного ДТП | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области завершилось расследование смертельного ДТП

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области завершилось расследование дела о ДТП, в котором погибли отец с пятилетним сыном. Происшествие случилось в марте 2025 года в Некрасовском районе на дороге Туношна-Бурмакино.

«По версии следствия, водитель автомобиля Haval Jolion, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“ под управлением 42-летнего жителя поселка Бурмакино. В результате ДТП погибли водитель „Лады“ и его малолетний сын. Здоровью второго пассажира отечественного автомобиля (знакомому погибшего водителя) причинен тяжкий вред», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Сразу после аварии в полиции рассказали, что пострадавших — двух водителей и троих пассажиров «Лады» — увезли в больницу. Отца и сына врачам спасти не удалось.

Известно, что за рулем Haval Jolion находился 39-летний житель Ярославля. В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Сейчас материалы переданы в суд. По данной статье предусматривается наказание — до 7 лет лишения свободы.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Уголовное дело Суд
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Комментарии
5
Гость
21 час
не боятся наказаний, слишком мягкие.
Гость
19 часов
Двоих на тот свет, как с этим жить
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