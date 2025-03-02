«Ехали отец с сыном»: в Ярославской области в лобовом ДТП погиб ребенок

ДТП произошло 2 марта Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославской области днем 2 марта произошло смертельное ДТП. В Некрасовском районе на дороге Туношна-Бурмакино в районе деревни Ниткитино столкнулись «Лада Гранта» и Haval.

— По предварительной информации, автомобиль Haval вынесло на полосу встречного движения, где он произвел столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Одна из машин слетела с дороги в кювет Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











От легковушки почти ничего не осталось Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











Правоохранители рассказали, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что во время столкновения погиб пятилетний ребенок, который был в салоне «Лады». Его отец находится в больнице.

— Отец с сыном ехали. Ребенок умер в больнице, — пояснил наш собеседник.

В полиции подробных данных о пострадавших пока не сообщили, но пообещали уточнить информацию позже. За ходом расследования будет следить прокуратура.

Обновление на 2 марта 22:26

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Некрасовском районе.

За рулем «Лады» был 42-летний мужчина. Иномаркой Haval управлял 39-летний водитель.