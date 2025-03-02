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Афиша на 2 марта
Происшествия «Ехали отец с сыном»: в Ярославской области в лобовом ДТП погиб ребенок

«Ехали отец с сыном»: в Ярославской области в лобовом ДТП погиб ребенок

Правоохранители уже начали проверку

2 552
4 комментария
ДТП произошло 2 марта | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramДТП произошло 2 марта | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

ДТП произошло 2 марта

Источник:

В Ярославской области днем 2 марта произошло смертельное ДТП. В Некрасовском районе на дороге Туношна-Бурмакино в районе деревни Ниткитино столкнулись «Лада Гранта» и Haval.

— По предварительной информации, автомобиль Haval вынесло на полосу встречного движения, где он произвел столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Одна из машин слетела с дороги в кювет | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramОдна из машин слетела с дороги в кювет | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Одна из машин слетела с дороги в кювет

Источник:
От легковушки почти ничего не осталось | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramОт легковушки почти ничего не осталось | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

От легковушки почти ничего не осталось

Источник:

Правоохранители рассказали, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что во время столкновения погиб пятилетний ребенок, который был в салоне «Лады». Его отец находится в больнице.

— Отец с сыном ехали. Ребенок умер в больнице, — пояснил наш собеседник.

В полиции подробных данных о пострадавших пока не сообщили, но пообещали уточнить информацию позже. За ходом расследования будет следить прокуратура.

Обновление на 2 марта 22:26

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Некрасовском районе.

За рулем «Лады» был 42-летний мужчина. Иномаркой Haval управлял 39-летний водитель.

— По имеющимся данным в результате ДТП в больницу были доставлены оба водителя, а также трое пассажиров автомобиля «Лада». Впоследствии один из пострадавших — мальчик 2019 года рождения от полученных травм скончался, — пояснили в управлении МВД по Ярославской области.

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Комментарии
5
Гость
1 час
на дороге за городом лед. не посыпано! а некоторые не выбирают скоростной режим по условиям. потом получают срок. жалеют...
Гость
55 минут
Так еще ко всему "Лаваш" тяжелее почти в 1,5 раза, разные весовые категории.
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