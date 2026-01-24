«Полностью перекрыто движение»: в Ярославле собралась пробка из-за массового ДТП

Утром 24 января на проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля собралась крупная пробка. Причиной затора стало массовое ДТП.
По словам автомобилистов, движение было парализовано.
«Было полностью перекрыто движение на выезд в сторону школы № 50. Сейчас уже всё разрешили, и машины отъехали. Предварительно, врезались четыре машины, и несколько развернуло боком», — рассказал подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».
В управлении МВД по Ярославской области подтвердили: произошло ДТП с участием четырех иномарок. В 10:36 столкнулись «Хендай», «Шевроле» «Рено» и «Грейт Уолл». К счастью, обошлось без пострадавших.
К 11:30 движение на проспекте Авиаторов остается затрудненным. По данным сервиса «Яндекс.Карты» багровым цветом отмечена полоса в сторону выезда на Дачную улицу.
В целом, агрегатор оценивает заторы в городе на три балла.
Ранее в Ярославле произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Водитель скрылся с места аварии. Теперь его разыскивает полиция.
