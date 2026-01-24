Скрылся с места ДТП: в Ярославле водитель насмерть сбил пешехода. Видео

В Ярославле водитель насмерть сбил пешехода Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Утром 24 января в Ярославле произошло смертельное ДТП. Около 6:58 на проспекте Октября в районе дома № 65а неустановленный водитель сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии.

По предварительной информации правоохранителей, водитель был за рулем машины «ВАЗ», а пенсионерка переходила проезжую часть по «зебре» на красный сигнал светофора.

Спасти женщину не удалось, она скончалась до приезда скорой помощи.

Очевидцы сняли видео с места аварии Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Сейчас на месте работают правоохранители. Они разыскивают водителя, сбившего пенсионерку.

«Если вы являетесь очевидцем данного ДТП или обладаете какой-либо информацией, просим сообщить об этом в полицию», — обратились к жителям города в управлении МВД по Ярославской области.