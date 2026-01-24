НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Скрылся с места ДТП: в Ярославле водитель насмерть сбил пешехода. Видео

Скрылся с места ДТП: в Ярославле водитель насмерть сбил пешехода. Видео

Теперь его разыскивает полиция

695
В Ярославле водитель насмерть сбил пешехода | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле водитель насмерть сбил пешехода | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле водитель насмерть сбил пешехода

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Утром 24 января в Ярославле произошло смертельное ДТП. Около 6:58 на проспекте Октября в районе дома № 65а неустановленный водитель сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии.

По предварительной информации правоохранителей, водитель был за рулем машины «ВАЗ», а пенсионерка переходила проезжую часть по «зебре» на красный сигнал светофора.

Спасти женщину не удалось, она скончалась до приезда скорой помощи.

Очевидцы сняли видео с места аварии

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Сейчас на месте работают правоохранители. Они разыскивают водителя, сбившего пенсионерку.

«Если вы являетесь очевидцем данного ДТП или обладаете какой-либо информацией, просим сообщить об этом в полицию», — обратились к жителям города в управлении МВД по Ярославской области.

Днем ранее в Ярославле произошло жесткое ДТП на Ленинградском проспекте. Там столкнулись «ВАЗ» и «Мазда». В полиции рассказали, что травмы получили водитель и двое пассажиров отечественной легковушки. Мы публиковали видео с места аварии.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
