Скрылся с места ДТП: в Ярославле водитель насмерть сбил пешехода. Видео

Утром 24 января в Ярославле произошло смертельное ДТП. Около 6:58 на проспекте Октября в районе дома № 65а неустановленный водитель сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии.
По предварительной информации правоохранителей, водитель был за рулем машины «ВАЗ», а пенсионерка переходила проезжую часть по «зебре» на красный сигнал светофора.
Спасти женщину не удалось, она скончалась до приезда скорой помощи.
Сейчас на месте работают правоохранители. Они разыскивают водителя, сбившего пенсионерку.
«Если вы являетесь очевидцем данного ДТП или обладаете какой-либо информацией, просим сообщить об этом в полицию», — обратились к жителям города в управлении МВД по Ярославской области.
Днем ранее в Ярославле произошло жесткое ДТП на Ленинградском проспекте. Там столкнулись «ВАЗ» и «Мазда». В полиции рассказали, что травмы получили водитель и двое пассажиров отечественной легковушки. Мы публиковали видео с места аварии.