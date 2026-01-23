Приехали скорая и пожарные: в Ярославле собирается пробка из-за жесткого ДТП на крупном проспекте

Ярославцев предупредили о ДТП на Ленинградском проспекте, в районе ТРЦ «Рио». Оно произошло около 11:30.
«Жесткая авария, на месте скорая и пожарные. Кого-то доставали из авто. Начинает собираться пробка», — написали в группе «Жесть Ярославль».
На кадрах с места происшествия видно, что машины стоят в правой полосе. У них вмятины на кузовах, у одной отвалился бампер.
В полиции сообщили, что столкнулись «ВАЗ» и «Мазда».
«По предварительным данным, травмы получили водитель и двое пассажиров „ВАЗа“, им оказывается медицинская помощь», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
В сервисе «Яндекс. Карты», на момент выхода этой публикации место аварии обозначено желтым цветом. То есть там присутствует небольшой затор.
Напомним, ДТП с пострадавшими произошло вечером 21 января в Рыбинске. Автомобиль Land Rover врезался в автобус с пассажирами и задел другую машину — Lifan. В аварии пострадали четыре человека, двое попали в больницу.