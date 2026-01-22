НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Пострадали люди: в Ярославской области автомобиль влетел в автобус с пассажирами. Видео

Пострадали люди: в Ярославской области автомобиль влетел в автобус с пассажирами. Видео

Первая информация о жестком ДТП в Рыбинске

933
В Рыбинске произошло ДТП с автобусом и двумя автомобилями | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.comВ Рыбинске произошло ДТП с автобусом и двумя автомобилями | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске произошло ДТП с автобусом и двумя автомобилями

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса и двух автомобилей. Авария произошла на площади Дерунова (улица Крестовая, 128) около 20 часов 21 января.

В соцсетях опубликовано видео момента происшествия. На кадрах видно, что автобус подъезжал к остановке и в этот момент в него почти в лобовую влетел белый Land Rover. Одновременно он задел еще один автомобиль — Lifan, который ехал рядом с автобусом.

«По предварительной информации, 21-летний водитель Land Rover допустил занос с выездом на встречную полосу, где произвел столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилем Lifan под управлением 41-летнего водителя и автобусом ЛИАЗ», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео момента ДТП

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

По данным полиции, в ДТП пострадали четыре человека. Водитель и 22-летний пассажир Land Rover госпитализированы. Водитель автомобиля Lifan и 55-летняя пассажирка автобуса нуждаются в амбулаторном лечении.

Сам автомобиль сильно помят | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Сам автомобиль сильно помят

Land Rover влетел в автобус, когда тот подъезжал к остановке | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Land Rover влетел в автобус, когда тот подъезжал к остановке

В соцсетях пишут, что, если бы не автобус, то автомобиль мог бы влететь в людей на остановке | Источник: Анастасия Шарунова, Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В соцсетях пишут, что, если бы не автобус, то автомобиль мог бы влететь в людей на остановке

В ДТП пострадали люди | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

В ДТП пострадали люди

1 из 4

Сам автомобиль сильно помят

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

На кадрах с другого видео видно, что до ДТП Land Rover вилял по дороге.

До столкновения белый автомобиль вилял по дороге

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Сейчас Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Автобус Рыбинск
Комментарии
8
Гость
34 минуты
Как 21- летний мог успеть заработать на такой автомобиль? Явно чей- то сынок. Поэтому гаи и не сообщило, кто за рулем и по какой такой таинственной причине виляло его авто. Отпрыск чиновника или бизнесмена?
Гость
30 минут
В данном случае водитель автобуса ни как не виноват. Но что за ситуация сложилась в Ярославской области? В аварии за несколько дней попали пять автобусов.
Читать все комментарии
Гость
