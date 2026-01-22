Пострадали люди: в Ярославской области автомобиль влетел в автобус с пассажирами. Видео

В Рыбинске произошло ДТП с автобусом и двумя автомобилями Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса и двух автомобилей. Авария произошла на площади Дерунова (улица Крестовая, 128) около 20 часов 21 января.

В соцсетях опубликовано видео момента происшествия. На кадрах видно, что автобус подъезжал к остановке и в этот момент в него почти в лобовую влетел белый Land Rover. Одновременно он задел еще один автомобиль — Lifan, который ехал рядом с автобусом.

«По предварительной информации, 21-летний водитель Land Rover допустил занос с выездом на встречную полосу, где произвел столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилем Lifan под управлением 41-летнего водителя и автобусом ЛИАЗ», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео момента ДТП Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

По данным полиции, в ДТП пострадали четыре человека. Водитель и 22-летний пассажир Land Rover госпитализированы. Водитель автомобиля Lifan и 55-летняя пассажирка автобуса нуждаются в амбулаторном лечении.

Сам автомобиль сильно помят Land Rover влетел в автобус, когда тот подъезжал к остановке В соцсетях пишут, что, если бы не автобус, то автомобиль мог бы влететь в людей на остановке В ДТП пострадали люди 1 из 4 Сам автомобиль сильно помят Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

На кадрах с другого видео видно, что до ДТП Land Rover вилял по дороге.

До столкновения белый автомобиль вилял по дороге Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com