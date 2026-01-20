НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия В Ярославле столкнулись тепловоз и грузовик: видео аварии

В Ярославле столкнулись тепловоз и грузовик: видео аварии

ДТП произошло на переезде на Тормозном шоссе

856
Появилось видео момента столкновения тепловоза и грузовика | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram Появилось видео момента столкновения тепловоза и грузовика | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

Появилось видео момента столкновения тепловоза и грузовика

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

В соцсетях появилось видео момента столкновения тепловоза и грузовика в Ярославле. ДТП произошло 19 января на переезде в районе Тормозного шоссе.

На кадрах видно, что грузовик не остановился перед переездом, несмотря на то, что до приближающегося тепловоза оставалось только несколько метров.

«Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Видео момента столкновения появилось в соцсетях

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как сообщили правоохранители, в аварии никто не пострадал, тепловоз с рельсов не сошел.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramСеверо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Сейчас проводится проверка по факту происшествия. В том числе, прокуратура изучает вопрос исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Обошлось без пострадавших | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramОбошлось без пострадавших | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Обошлось без пострадавших

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Кстати, на Северной железной дороге сообщили, что в 2025 году на их участках произошло 35 случаев травмирования. Из них в 27 случаях был зафиксирован летальный исход. 7 пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее количество пострадавших от несчастных случаев отмечено в Ярославской области -10 человек.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
39 минут
Ну что неадекваты! Поезд это вам не пешеход!!!
Гость
35 минут
Машиниста наказать за управление средством повышенной опасности? Суд встанет на сторону водителя? Или пешеход это другое? Почему поезд не встал перед машиной как вкопанный? Значит виновен! Примерно так рассуждают наши суды при вине пешехода на дороге.
