В Ярославле столкнулись тепловоз и грузовик: видео аварии

В соцсетях появилось видео момента столкновения тепловоза и грузовика в Ярославле. ДТП произошло 19 января на переезде в районе Тормозного шоссе.
На кадрах видно, что грузовик не остановился перед переездом, несмотря на то, что до приближающегося тепловоза оставалось только несколько метров.
«Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Как сообщили правоохранители, в аварии никто не пострадал, тепловоз с рельсов не сошел.
Сейчас проводится проверка по факту происшествия. В том числе, прокуратура изучает вопрос исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Кстати, на Северной железной дороге сообщили, что в 2025 году на их участках произошло 35 случаев травмирования. Из них в 27 случаях был зафиксирован летальный исход. 7 пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее количество пострадавших от несчастных случаев отмечено в Ярославской области -10 человек.