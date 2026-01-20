В Ярославле столкнулись тепловоз и грузовик: видео аварии

Появилось видео момента столкновения тепловоза и грузовика Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

В соцсетях появилось видео момента столкновения тепловоза и грузовика в Ярославле. ДТП произошло 19 января на переезде в районе Тормозного шоссе.

На кадрах видно, что грузовик не остановился перед переездом, несмотря на то, что до приближающегося тепловоза оставалось только несколько метров.

«Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Видео момента столкновения появилось в соцсетях Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как сообщили правоохранители, в аварии никто не пострадал, тепловоз с рельсов не сошел.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Сейчас проводится проверка по факту происшествия. В том числе, прокуратура изучает вопрос исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

Обошлось без пострадавших Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram