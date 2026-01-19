НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

зап.

 761мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,76
EUR 90,16
ПСБ: главные события года
«Локомотив» проиграл «Торпедо»
Стала героиней телешоу
Как прошли Крещенские купания
Как отмечают праздники в доме престарелых
Приговор за гибель 4-летней девочки
Жизнь с четверняшками
Происшествия «Выехал на пути перед тепловозом»: в Ярославле произошло ДТП с грузовиком на железнодорожном переезде

«Выехал на пути перед тепловозом»: в Ярославле произошло ДТП с грузовиком на железнодорожном переезде

Первые подробности случившегося

983
В Ярославле грузовик выехал под поезд | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramВ Ярославле грузовик выехал под поезд | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В Ярославле грузовик выехал под поезд

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Вечером 19 января в Ярославле произошло ДТП на железнодорожном переезде. Авария с грузовиком и тепловозом случилась в районе Тормозного шоссе.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Большегруз оказался на путях перед приближающимся поездом | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramБольшегруз оказался на путях перед приближающимся поездом | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Большегруз оказался на путях перед приближающимся поездом

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Как рассказали правоохранители, обошлось без пострадавших, поезд не сошел с рельсов. Судя по фото с места происшествия, повреждения получил грузовик.

«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве.

На месте работают правоохранители | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramНа месте работают правоохранители | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

На месте работают правоохранители

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Напомним, 19 января в Ярославской области ужесточили наказание водителю за ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка. Авария произошла в Угличе в июне 2024 года. Водителя отправили в колонию на три года.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Железная дорога Грузовик Тепловоз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
265968645
1 час
И это называется обошлось без пострадавших? В любом ДТП есть пострадавшие!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем