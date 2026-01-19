«Выехал на пути перед тепловозом»: в Ярославле произошло ДТП с грузовиком на железнодорожном переезде

В Ярославле грузовик выехал под поезд Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Вечером 19 января в Ярославле произошло ДТП на железнодорожном переезде. Авария с грузовиком и тепловозом случилась в районе Тормозного шоссе.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на пути перед приближающимся тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Большегруз оказался на путях перед приближающимся поездом Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Как рассказали правоохранители, обошлось без пострадавших, поезд не сошел с рельсов. Судя по фото с места происшествия, повреждения получил грузовик.

«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в ведомстве.

На месте работают правоохранители Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram