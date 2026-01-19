Водителю, сбившему насмерть 4-летнюю девочку в Ярославской области, ужесточили приговор

Водитель насмерть сбил 4-летнюю девочку в Ярославской области Источник: камеры видеонаблюдения, «Ярославль с огоньком» / T.me, прокуратура Ярославской области

В Ярославской области 19 января ужесточили приговор водителю, который насмерть сбил четырехлетнюю девочку в Угличе. ДТП произошло 8 июня 2024 года на перекрестке улиц Свободы и Ярославской.

Ранее 47-летнего Андрея Малинина, который был за рулем «ВАЗ-2111», приговорили к двум годам и 11 месяцам принудительных работ. Но приговор был обжалован.

«Уголовное дело рассматривалось вновь после отмены приговора и апелляционного постановления судом кассационной инстанции», — рассказали в Ярославском областном суде.

В момент ДТП девочка переходила дорогу с мамой и бабушкой. Взрослые держали малышку за руки. При приближении машины мать потянула ребенка в одну сторону, бабушка в другую, в итоге семья замешкалась и машина влетела прямо в ребенка.

«От полученных травм девочка скончалась в больнице. Подсудимый Малинин вину в преступлении признал полностью, пояснил, что его внимание привлекло большое количество туристов, поэтому смотрел по сторонам, при пересечении перекрестка людей на пешеходном переходе не увидел, возможно, на что-то отвлекся», — рассказали в Ярославском областном суде.

Осторожно, жесткие кадры Источник: камеры видеонаблюдения, «Ярославль с огоньком» / Telegram

Суд кассационной инстанции передал уголовное дело на новое рассмотрение по существу в суд первой инстанции. Было указано, что назначенное водителю наказание не отвечает принципу справедливости. В итоге Угличский районный суд признал Андрея Малинина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и назначил ему наказание в виде трех лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Приговор в законную силу не вступил. Стоит отметить, что субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264 Уголовного кодекса РФ характеризуется наличием неосторожной формы вины, преступление относится к категории средней тяжести», — уточнили в Ярославском областном суде.