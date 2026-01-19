В Испании высокоскоростные поезда сошли с рельсов — пассажиры застряли в вагонах, десятки погибли. Кадры катастрофы

Вагоны получили настолько сильные повреждениях, что не удается достать и погибших пассажиров Источник: Ada Lluch / X

В Испании два высокоскоростных поезда столкнулись и сошли с рельсов. В происшествии погибли десятки человек, еще около сотни — пострадали. Рассказываем, что известно о катастрофе.

Трагедия произошла вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия. Поезд с 317 пассажирами на борту направлялся из Малаги в Мадрид, но по неизвестными причинам сошел с рельсов. Этот состав врезался в другой поезд, который ехал из столицы страны в город Уэльва. В нем находились около 100 пассажиров.

По данным издания Reuters, в столкновении погибло не меньше 21 человека. Сообщается, что среди погибших оказался и машинист поезда до Уэльва. Еще около 100 человек получили ранения, причем 25 из них — серьезные.

Источник: The Professor / X

Министр здравоохранения Андалусии Антонио Санс добавил, что часть пострадавших уже доставили в больницу. У некоторых полученные травмы могут оказаться смертельными. Он также отметил, что доступ к месту происшествия затруднен, а число погибших может еще увеличиться.

Начальник пожарной охраны города Кордова Пако Кармона рассказал, что из-за серьезных повреждений внутри поездов остались тела погибших, а также выжившие пассажиры.

«Люди всё еще остаются заблокированными. Операция сосредоточена на эвакуации людей из очень узких проходов. Нам нужно извлечь тела, чтобы добраться до тех, кто еще жив. Это сложная задача», — объяснил он телеканалу TVE.

На место происшествия для поисковых работ и помощи спасателям направили военных. Эвакуация пассажиров продолжается. Для пострадавших организовали пункт приема в городе Адамуз. На помощь им пришли также местные жители. Как пишет Reuters, они приносят эвакуированным еду и одеяла.