НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

зап.

 765мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Адреса купелей
Ротенберг в Ярославской области
Жизнь с четверняшками
ДТП с автобусами
История зоотаксиста
Ярославна — на «Четыре свадьбы»
Происшествия В Испании высокоскоростные поезда сошли с рельсов — пассажиры застряли в вагонах, десятки погибли. Кадры катастрофы

В Испании высокоскоростные поезда сошли с рельсов — пассажиры застряли в вагонах, десятки погибли. Кадры катастрофы

Количество жертв продолжает расти

175
Вагоны получили настолько сильные повреждениях, что не удается достать и погибших пассажиров | Источник: Ada Lluch / XВагоны получили настолько сильные повреждениях, что не удается достать и погибших пассажиров | Источник: Ada Lluch / X

Вагоны получили настолько сильные повреждениях, что не удается достать и погибших пассажиров

Источник:

Ada Lluch / X

В Испании два высокоскоростных поезда столкнулись и сошли с рельсов. В происшествии погибли десятки человек, еще около сотни — пострадали. Рассказываем, что известно о катастрофе.

Трагедия произошла вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия. Поезд с 317 пассажирами на борту направлялся из Малаги в Мадрид, но по неизвестными причинам сошел с рельсов. Этот состав врезался в другой поезд, который ехал из столицы страны в город Уэльва. В нем находились около 100 пассажиров.

По данным издания Reuters, в столкновении погибло не меньше 21 человека. Сообщается, что среди погибших оказался и машинист поезда до Уэльва. Еще около 100 человек получили ранения, причем 25 из них — серьезные.

Источник:

The Professor / X

Министр здравоохранения Андалусии Антонио Санс добавил, что часть пострадавших уже доставили в больницу. У некоторых полученные травмы могут оказаться смертельными. Он также отметил, что доступ к месту происшествия затруднен, а число погибших может еще увеличиться.

Начальник пожарной охраны города Кордова Пако Кармона рассказал, что из-за серьезных повреждений внутри поездов остались тела погибших, а также выжившие пассажиры.

«Люди всё еще остаются заблокированными. Операция сосредоточена на эвакуации людей из очень узких проходов. Нам нужно извлечь тела, чтобы добраться до тех, кто еще жив. Это сложная задача», — объяснил он телеканалу TVE.

На место происшествия для поисковых работ и помощи спасателям направили военных. Эвакуация пассажиров продолжается. Для пострадавших организовали пункт приема в городе Адамуз. На помощь им пришли также местные жители. Как пишет Reuters, они приносят эвакуированным еду и одеяла.

Соболезнованиях всем попавшим в аварию высказала королевская семья Испании, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Поезд Авария Жертва Рельсы Испания Катастрофа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем